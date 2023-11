Orbán Viktor: Tovább bővülhet a Magyarország és Kazahsztán közötti gazdasági együttműködés

Bár Magyarország és Kazahsztán gazdasági együttműködésének a volumene még nem elég magas, ebben nagy növekedést értek el, és megteremtették az alapját annak, hogy a következő években ez akár egy nagyságrenddel bővüljön – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Asztanában, ahol hivatalos találkozón vett részt Kaszim-Zsomart Tokajev államfővel.

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor megköszönte a kazah-magyar barátság jegyében neki adományozott kitüntetést, megjegyezve, megtiszteltetésnek tekinti azt, és „ennek jegyében fogunk dolgozni a jövőben is a két ország stabil együttműködésének elősegítésén”. Kaszim-Zsomart Tokajev, a Kazah Köztársaság elnöke a Kazah Állami Barátság Érdemrend első fokozata díjat adományozta Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Orbán Viktor részvétét fejezte ki a karagandai bányában történt katasztrófa miatt. „A gondolataink és az imádságaink önökkel voltak és vannak” – fogalmazott a kormányfő.

Szólt arról is, hogy

kilenc éve döntöttek úgy, hogy magas stratégiai szintre emelik a magyar-kazah kapcsolatokat, amelybe sok munkát fektettek. Az eredmények már az idei évben is megmutatkoztak,

s a jövőben a gazdasági együttműködés tovább bővülhet – mondta.

A kormányfő háláját fejezte ki Tokajev államfőnek, amiért nemcsak gazdasági kérdések kerültek szóba egyeztetésükön, hanem globális biztonsági kérdések is. Megjegyezte, hogy a téma újra elő fog kerülni pénteken a Türk Államok Szervezete tizedik csúcstalálkozóján is.

A miniszterelnök a kazah elnököt emlékeztette, hogy a magyarok keletről indulva érkeztek meg Európába, és a magyar emberek azt gondolják, hogy az élet nem más, mint egy szövetség az ősök, a most élők és az utódok között. E tekintetben a kazahok benne vannak a mi életünkben, hiszen a közös múltunk részei, így gondolunk mindig Kazahsztánra, és örülünk annak, hogy a barátságon túl most már gazdasági kapcsolataink is vannak.

Orbán Viktor kulcskérdésnek nevezte Magyarország energiaellátását, és megjegyezte, nekünk fontos, hogy kőolajat most már nemcsak Oroszországból, hanem Kazahsztánból is tudunk szállítani.

Ennek a mértéke egyelőre nem nagy, de a csatornákat megnyitották, és az ország biztonsága szempontjából ez nagy előrelépés – tette hozzá.

A miniszterelnök köszönetét fejezte ki azért is, hogy a Mol részt vehet a kazahsztáni gázkitermelésben, hogy bevonták Magyarországot a helyi zöld energia kiépítésébe, és lehetőség van a nukleáris ipari együttműködésre is.

Hozzátette, büszke arra, hogy Magyarországra minden évben 250 kazah egyetemi hallgató érkezik, ami azt jelenti, hogy jelenleg mintegy 1000 kazah diák tanul magyar állami ösztöndíjjal.

