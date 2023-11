Az év eddigi legnagyobb vihara vonul át a Brit-szigetek felett

A brit meteorológiai szolgálat csütörtöki beszámolója szerint a Ciarán nevű viharzóna elsősorban Írországot, Dél-Angliát, Walest és a Csatorna-szigeteket sújtja.

Az Atlanti-óceánról érkezett, kelet felé tartó vihart heves esőzés, helyenként jégeső, a déli partokon óránkénti 160 kilométeres sebességet meghaladó orkán kíséri.

A délnyugat-angliai Cornwall megyében a helyi hatóságok csütörtöki tájékoztatása szerint hétezer lakóingatlanban szűnt meg az áramszolgáltatás.

Dél-Angliában 350 iskola nem nyitott ki.

Lots of rain and strong winds over the past few days as a prelude for Storm Ciaran. Just a few metres from the farm Corfe River looks ready to burst its banks. 🌧️ 💨 💪🏻🦿 #AlexandersJourney #CorfeRiver #StormCiaran pic.twitter.com/bGCvl6S1Gl

— Alexander’s Journey (@alexs_journey) November 2, 2023