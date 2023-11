Folytatódnak a razziák a migránsok miatt: a rendőrségi helikopterek naponta többször átfésülik a horgosi erdőket

Tovább folytatódik az összehangolt rendőrségi akció Szerbiában, a magyar határ közelében. Már több mint ezer illegális bevándorlót gyűjtöttek be, akiknél fegyvereket és lőszereket is találtak. A razzia azután indult, hogy több bevándorló is meghalt Horgoson egy fegyveres leszámolásban. Az egyre súlyosbodó migrációs helyzet ellenére Brüsszel még mindig a kötelező szétosztást támogatja, és migránsgettókat hozna létre Magyarországon.

A rendőrségi helikopterek naponta többször átfésülik a horgosi erdőket. A levegőből is kutatnak a migránsok után. Ha mozgást észlelnek, azonnal jelzik. A gépkarabélyos katonák pillanatok alatt megérkeznek a helyszínre. Minden illegális bevándorlót begyűjtenek. A szerb speciális egységek napok óta állomásoznak a magyar határ közvetlen közelében. Azután indítottak összehangolt akciót, hogy migráns- és embercsempészbandák megint egymásra lőttek. A tűzharcban hivatalosan három illegális bevándorló halt meg. Tarthatatlanná vált a helyzet, az embercsempészbandák átvették az uralmat – állítják a horgosiak, akik szerint a mostani razzia nem jelent megoldást a migrációs problémákra. „Számtalanszor volt ilyen, számtalanszor, de eredmény nem volt. Másnap jöttek a taxik és hozták őket vissza ugyanabban a mértékben” – mondta egy helybéli. Az összegyűjtött migránsokat a szabadkai befogadóközpontba viszik, ami teltházzal üzemel. Ki-be járnak a bevándorlók, a közelben pedig már megjelentek a taxisok is. „Mivel a városban és az egyéb lakott területeken migránsok nem tartózkodhatnak, onnan a rendőrök begyűjtik őket, ezért a szabadkai befogadóközpontban a szokásosnál is nagyobb tömeg van. Ahogy mögöttem látszódik a képeken, ebédidőben érkeztünk, hosszú sorban várják az illegális bevándorlók az ételt” – mondta Loboda Árpád tudósító. Kapcsolódó tartalom „Félelmetes, ami történik, mintha az ablak alatt lőnének"– órákon át tartott a migránsbandák lövöldözése a határ közelében A beszámolók szerint hajnali háromkor kezdődött és órákon át tartott a migránsok közti lövöldözés. Özönlenek az illegális bevándorlók Európába. A balkáni útvonal mellett a Földközi-tengeren át is már milliók jöttek. Brüsszel új migrációs paktumának értelmében Magyarországnak be kellene engednie az illegális bevándorlókat. Az Európai Unió a migránsok kötelező szétosztására kötelezné a tagállamokat. A migrációval járó veszélyekre figyelmeztetett Orbán Viktor múlt heti rádióinterjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta: illegális bevándorlók tízezreit telepítenék át hazánkba. „Nekünk van gyakorlati tapasztalatunk, olyan migránsokat engednek be, akik a déli határon megtámadják a magyar rendőröket, még lőnek is, utána beengedjük őket a saját országunkba? Ezek képtelen dolgok és Brüsszelben még sokat kell harcolni a magunkfajta vidéki legényeknek, akik két lábon állnak a földön, hogy megértessük, hogy hogy működik az élet valójában” – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte: nem engedünk a brüsszeli nyomásnak. Ahogy eddig, úgy ezután sem lesznek migránsgettók Magyarországon. A miniszterelnök közölte azt is: hamarosan újabb nemzeti konzultációt indít a kormány, amelynek egyik témája a bevándorlás lesz. Kapcsolódó tartalom Minden, amit érdemes tudni a legújabb nemzeti konzultációról Biztonsági és gazdasági kérdések várhatók majd novemberben az új nemzeti konzultációban. Kiemelt kép: Szerb rendőrök migránsokat vesznek őrizetbe a magyar határnál levő Horgosnál 2023. október 29-én. A szerbiai hatóságok több száz rendőrt vezényeltek a Magyarországgal közös határszakaszra azt követően, hogy október 27-én hajnalban lövöldözés tört ki migránsok között Horgosnál. A három halálos áldozatot követelő incidenssel összefüggésben hat migránst állítottak elő, négyen afgán, ketten török állampolgárnak vallották magukat. A szerb-magyar határ mentén több ezer migráns vár arra, hogy átszökhessen az Európai Unióba (Fotó: MTI/AP/Szerb belügyminisztérium)