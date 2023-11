A Hamász több tagjával is végzett az izraeli hadsereg

Tel-Aviv szerint a harcok nem állnak le, és folytatják a terroristák felkutatását és likvidálását. Az ütközetek során izraeli katonák is elestek. Közben a palesztin terrorszervezet katonai szárnya bejelentette, újabb túszok elengedésére készül. Az elmúlt órákban pedig humanitárius folyosót nyitottak Egyiptom és a Gázai övezet között. Mentőautókkal szállítanak át sérülteket Egyiptomba, ahol ellátják őket.

Hosszú sorban várakoztak a mentőautók szerda reggel a rafahi határátkelőnél. Az egyiptomi betegszállítók a humanitárius teherautókkal együtt keltek át a Gázai övezetbe, hogy mintegy 90 súlyos sérülttel térjenek vissza. Egyiptom emellett a gázai harcok sebesültjeinek ideiglenes kórházat állít fel a palesztin terület határánál.

Közben a rafahi átkelő túloldalán nagy tömeg gyűlt össze, miután elterjedt a hír, hogy a harcok elől menekülő civilek előtt is megnyitják a kapukat. Sajtóértesülések szerint Katar közvetítésével sikerült megegyeznie Egyiptomnak, Izraelnek és Hamasz palesztin terrorszervezetnek, hogy a határon

400 külföldi útlevéllel rendelkező ember is átkelhessen.

„Ötödik alkalommal próbálok átjutni a határon. Felhívtak a jordániai külügyminisztériumból, hogy a nevem rajta van a mai kimenekítési listán, és 9 órakor a határátkelőnél kell lennem. Eljöttem, de öt perccel kilenc óra után a nyitásnak még semmi jele” – mondta egy jordán férfi.

Bár nem sokkal később az átkelő gázai oldalát megnyitották, a délelőtt folyamán a határ túloldalára csak az egyiptomi mentőautókat engedték át.

Gázaváros utcáit mostanra ellepték a szamaras szekerek, már alig lehet működő autót látni, mert a járművekbe nincs elég benzin. A palesztin területen nem csak üzemanyagból van hiány,

nincs elég gyógyszer és élelem, a távközlési és internetszolgáltatás pedig szerdára ismét teljesen leállt.

Az izraeli hadsereg jelentése szerint a konfliktus kezdete óta már több mint 11 ezer célpontra mértek csapást.

„Erőink továbbra is jelentősen kiterjesztik szárazföldi műveleteiket a Gázai övezet északi részén. Katonáink az éjszaka folyamán jelentős harcokat vívtak, többek között Jabaliya területén egy többemeletes épületet is leromboltak, amelyet a Hamász menedékhelyként használt. Ebben az esetben egy civil épület szándékos felhasználásáról beszélünk, amely egy iskola, egy egészségügyi központ és kormányhivatalok közelében van” – nyilatkozta Daniel Hagari, az izraeli védelmi erők szóvivője.

A hadsereg jelentése szerint egy nappal korábban egy a menekülttáborra mért légicsapással a Hamász számos fegyveresét megölték, köztük a helyi zászlóalj parancsnokát, aki az október hetedikei terrortámadás irányításában is részt vett. Az izraeli hatóságok szerint a palesztin terroristák jelenleg 240 elhurcolt embert tartanak fogva. Kedden a Hamász katonai szárnya bejelentette,

hogy a következő napokban további túszok szabadon engedését tervezik.

„Néhány ország közvetítőkön keresztül több külföldi állampolgárságú fogoly szabadon engedéséért lépett fel Gázában. Ezeknek az országoknak a kérését megkaptuk. Ezért tájékoztattuk őket, hogy a következő napokban számos külföldit szabadon engedünk” – fogalmazott az Al-Kasszám Brigád szóvivője.

A gázai harcokkal egyidőben a ciszjordániai palesztin területről is légicsapásokat jelentettek. A dzseníni menekülttábor lakói szerint kedden lövedék csapódott be egy lakóházba. Az izraeli hadsereg állítja, hogy a támadásban több szélsőséges fegyveres is életét vesztette. Az éjszaka folyamán pedig a területre nagyszámú izraeli katona is behatolt. Palesztin jelentések szerint három ember meghalt, több mint 50-et pedig őrizetbe vettek.