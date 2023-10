Hiába segítették világra a halálra gázolt kismama babáját, újabb tragédia történt

Tragikus körülmények között elhunyt egy várandós anyuka, miután cserbenhagyásos autóbaleset áldozata lett – írja a People.

A baleset kedden 20 óra 42 perc körül történt a kaliforniai San Jose városában – tudatta a San Jose-i rendőrség (SJPD) sajtóközleményében. Az áldozat a 21 éves April Zoglauer volt.

Units are currently on scene of a fatal collision involving two vehicles in the area of Blossom Hill Rd and Winfield Blvd. An adult female driver was transported to a local hospital with life threatening injuries where she was subsequently pronounced deceased. pic.twitter.com/nYW5wsZAC0

