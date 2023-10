Bangladesben ellenzékiek csaptak össze rendőrökkel

Összecsapott kedden a bangladesi rendőrség az ország legfőbb ellenzéki pártját támogató tüntetőkkel, az erőszaknak a helyi hatóságok beszámolói szerint két halálos áldozatuk és több tucat sebesültjük van.

Az országban szombaton kezdődtek a kormányellenes tüntetések. A legfőbb ellenzéki párt, a Bangladesi Nemzeti Párt (BNP) keddtől háromnapos országos közlekedési blokádot is hirdetett, követelve Vazed Haszina miniszterelnök lemondását és egy pártoktól független, átmeneti kormány megalakítását a januárra tervezett választásokig.

A Dakkától mintegy 150 kilométerre fekvő Kishoreganj település helyi hatóságai arról számoltak be, hogy az összecsapásokban két ember életét vesztette. Egy rendőrtiszt a két halálos áldozaton kívül több tucat sebesültről – közülük 15 sebesült rendőrről – számolt be. Azt is elmondta, hogy a tüntetők támadása után a rendőrség gumilövedékekkel fékezte meg a tömeget.

A hatalmon lévő Avami Liga figyelmeztette az ellenzéket, hogy ha nem hagynak fel az utcai tiltakozásokkal, anarchiába sodorják az országot. A bangladesi miniszterelnök határozottan elzárkózott attól, hogy a hatalom átadásáról tárgyaljon az ellenzékkel, és súlyos következményeket helyezett kilátásba a tüntetések folytatódása esetén.