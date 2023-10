Októberben egy éve a legrosszabb gazdasági hangulat alakult ki az euróövezetben

Októberben a vártnál kevésbé, de így is egy éve a legalacsonyabbra csökkent az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) euróövezeti gazdasági hangulatindexe a hétfőn publikált jelentés szerint.

A DG ECFIN (Directorate-General for Economic and Financial Affairs) kimutatása szerint októberben az ESI (Economic Sentiment Indicator) gazdasági hangulatindex a várt 93,0 pont helyett 93,3 pontra csökkent az előző havi, felülvizsgált 93,4 pontról.

A most októberben elért 93,3 pont a 2022 novemberi 92,7 pont óta a legalacsonyabb érték és a tömbön belül kialakult tartós inflációs nyomásra, valamint az EKB monetáris szigorítása nyomán az üzleti szereplők körében kialakult visszafogott várakozásokra vezethető vissza.

A hangulatindex a feldolgozóiparban mínusz 9,3 pontra csökkent októberben a szeptemberi mínusz 8,9 pontról. A kiskereskedelemben mínusz 7,8 pontra csökkent a hangulatindex mínusz 5,7 pontról. Az előbbi ágazatokban bekövetkezett romlást némileg ellensúlyozta a szolgáltatóipari és az építőipari hangulat javulása, ahol 4,5-re 4,1-ről, illetve mínusz 5,9-re mínusz 6,0-ról javult a mutatószám értéke.

A fogyasztói hangulat mínusz 17,9 pontra, hét hónapja a legalacsonyabbra csökkent mínusz 17,8 pontról. A fogyasztói hangulat romlását a DG ECFIN elemzése az euróövezet lassuló növekedésével és a makacsul magas inflációval, ami aláássa a fogyasztók vásárlóerejét. A válaszadók romló kilátásokat jeleztek jövőbeni pénzügyi helyzetükkel és országuk általános gazdasági helyzetével kapcsolatban. A háztartások múltbeli pénzügyi helyzetének és nagyobb vásárlási szándékának enyhe javulása azonban enyhítette a pesszimizmust.

Alig változott októberben a ESI (Economic Sentiment Indicator) gazdasági hangulatindex az EU 27 tagállamában, ahol 0,2 ponttal emelkedett az előző havihoz képest 93,1 pontra.

Nagyjából stabil maradt a foglalkoztatási várakozások (EEI) mutatószáma is, az euróövezetben 0,1 ponttal csökkent 102,8 pontra, az EU-ban pedig 0,3 ponttal csökkent 102,3 pontra.

A legnagyobb uniós gazdaságok közül Lengyelországban 1,4 ponttal, Spanyolországban 1,2 ponttal és Németországban 0,5 ponttal javult az ESI. Ezzel szemben Franciaországban 2,9 ponttal csökkent, Olaszországban kisebb mértékben, 0,9 ponttal csökkent a hangulatindex.