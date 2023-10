Felkavaró és ízléstelen jelenetek játszódtak le Londonban – világszerte folytatódtak a palesztinpárti megmozdulások

Az elmúlt hétvégén is folytatódtak világszerte azok a megmozdulások, amiken a palesztinok melletti kiálláson túl Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak. Londonban több embert is őrizetbe kellett venni, Franciaországban pedig, ahol Európa legnagyobb muszlim közössége él, megsokszorozódtak a zsidó közösség elleni támadások.

„Szégyen Kanadára” – ezt a felkiálltást lehetett hallani palesztin zászlók erdejében vasárnap Torontóban. Az Izrael ellenes tüntetők azt követelték, hogy a kanadai kormány vizsgálja felül a hivatalos álláspontját, és ne adjon támogatást Izraelnek.

A tüntetők közül volt, aki a „Palesztina szabad lesz”, mások a „zúzzuk szét az izraeli apartheidot” feliratot emelte a magasba.

Közben Londonban vasárnap este az Izraellel szolidaritást vállalók is az utcára vonultak. A résztvevők órákig csendes sorfalat álltak a quatari nagykövetség előtt, miközben a Hamász terrorszervezet által túszul ejtett izraeiliek fotóit emelték a magasba.

A brit fővárosban a hétvégén folyamatosak voltak a demonstrációk, a palesztin párti tüntetések ugyanakkor nem bizonyultak ennyire békésnek. A randalírozókat egymás után vette őrizetbe a Scotland Yard. A főparancsnok úgy fogalmazott: felkavaró és ízléstelen jelenetek is zajlottak, és csak azért nem vettek őrizetbe több száz tiltakozót, mert értelmetlen lett volna. Nagy-Britanniában ugyanakkor – mint mondta – szigorúbb törvények kellenek a szélsőségesekkel szemben.

Hetek óta hasonló a helyzet Európa több nagyvárosában is. A Hamász terrorszervezet Izraelre mért támadása óta ugyanis a többnyire bevándorló hátterű tömegek ellepték az utcákat Palesztinát éltetve és Izrael-ellenes, antiszemita rigmusokat skandálva. A demonstrációkat szinte mindenhol Palesztina függetlenségét követelő baloldali akciócsoportok szervezik.

2016 óta mintegy 15 millió dollárt kaptak olyan szélsőbaloldali szervezetek a Nyílt Társadalom Alapítványtól, amelyek most Izrael eltörlését követelő tüntetéseken mozgósítanak – erről írt vasárnap a New York Post írt. Az amerikai lap szerint

a Soros Györgyhöz köthető hálózat 13,7 millió dollárt adományozott olyan szervezeteknek, amelyek indokoltnak tartják a Hamász véres támadásait.

Mint írják: a Nyílt Társadalom Alapítvány 2018-ban például hatvanezer dollárt adományozott a New York-i Arab–Amerikai Szövetségnek. Vagyis egy olyan szervezetnek amely egy október 21-ei, Izrael megsemmisítését követelő brooklyni tüntetés szervezésében vett részt. A New York Post hozzáteszi: az alapítvány 800 ezer dollárt adományozott az Izraeli Arab Kisebbségi Jogok Jogi Központ nevű szervezetnek is, és olyan aktivistáknak, akik a tüntetőkkel október 18-án betörtek a Capitoliumba.

A randalírozókkal az Egyesült Államokhoz és Nagy-Britanniához hasonlóan a hatóságoknak Franciaországban is meggyűlt a bajuk, és több esetben kellett intézkedniük.

A francia zsidók félelemben élnek a Hamász támadásait követő növekvő antiszemitizmus közepette

– ezzel a címmel már a Politico közölt részletes összeállítást hétfőn. A portál arról ír, hogy az országban az elmúlt három hétben több antiszemita incidens történt, mint az elmúlt egy év alatt összesen: október 7. óta félezer ilyen bűncselekményt jelentettek. A szóbeli gyalázkodások és a fizikai támadások mellett az utcákon olyan falfestmények jelentek meg, amelyek azt hirdetik: a zsidók megölése kötelesség. A Politico szerint Párizs északi, Kis-Jeruzsálemnek is nevezett Sarcelles nevű városrésze hetek óta kísértetiesen csendes, a helyiek ugyanis tartanak az utcákon randalírozó palesztin-párti tömegtől.

A belügyminiszter a támadások óta több rendőrt és katonát vezényelt a zsidó iskolákhoz, imahelyekhez és közösségi központokhoz. A Politico ugyanakkor hozzáteszi: a helyzet nehézségét az adja, hogy Franciaországban a félmillió zsidó mellett Európa legnagyobb, több milliós muszlim közössége él.

