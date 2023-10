A román hatóságok közbenjárását kérte egy túszul ejtett izraeli-román kettős állampolgár felesége

Bukarestbe érkezett és a román hatóságok közbenjárását kérte férje felkutatása és kiszabadítása érdekében a Hamász palesztin szélsőséges szervezet által október elején Izraelből elhurcolt 229 túsz egyikének felesége és nővére.

A román-izraeli kettős állampolgárságú Tal Chaimi felesége, Ella Chaimi vasárnap este érkezett a bukaresti repülőtérre, ahol az újságíróknak elmondta: nem tudja, hogy férje, három kisgyermekük apja, életben van-e, de reméli, hogy a román hatóságok segíthetnek felkutatásában és hazahozatalában akkor is, ha már nincs életben.

Mint mondta, gyermekei „nincsenek jól”, mindent tudnak, így azt is elmondta nekik: fennáll a lehetősége, hogy apjuk sosem tér haza. Hozzátette: férje – ha életben van is – nem tudja, hogy szerettei biztonságban vannak, mert utolsó információja az, hogy terroristák hatoltak be a falujukba. Tal Chaimi mind apai, mind anyai ágon román származású – mondta felesége.

A román-izraeli állampolgárságú túsz feleségét Izrael bukaresti nagykövetével együtt hétfőn meghallgatta a román szenátus külügyi bizottsága, kedden pedig Marcel Ciolacu román miniszterelnök is fogadja – közölte a bukaresti kormány sajtóirodája.

