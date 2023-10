Második szakaszába lépett a palesztin-izraeli konfliktus – hosszú és nehéz háborúra számít Netanjahu

Izrael hosszú és nehéz háborúra számít. Erről az izraeli miniszterelnök beszélt. Benjamin Netanjahu szerint a Hamász elleni háború a második szakaszába lépett. Az izraeli hadsereg szombatról vasárnapa virradóra több száz célpontot támadott a Gázai övezetben. Az egyik humanitárius segélypontot fosztogatók támadták meg. A nemzetközi civil szervezetek szerint ez annak a jele, hogy a palesztin területen kezd megbomlani a közrend, miután nem jut elég segélyszállítmány az ostrom alatt álló térségbe.

Légvédelmi szirénáktól volt hangos Tel-Aviv városa szombat este. Az emberek futva kerestek menedéket a Gázából érkező légitámadás elől. A vészjelzés miatt fedezékbe kellett húzódnia azoknak a tüntetőknek. akik a Hamász által elrabolt túszok mielőbbi szabadon bocsátásáért vonultak utcára.

„Nagyon aggódunk a szeretteinkért, akik odaát vannak, és nem tudjuk, hogy a mostani katonai művelet milyen hatással van rájuk és egyikük sem sérül-e meg” – mondta az egyik férfi, akinek a fiát rabolták el a terroristák.

Az izraeli hadsereg légicsapást mér a Gázai övezetre Dél-Izraelbõl nézve 2023. október 29-én (Fotó: MTI/AP/Maya Alleruzzo)

A hozzátartozókkal személyesen találkozott Benjamin Netanjahu is. Az izraeli kormányfő hangsúlyozta, hogy

a túszok kiszabadítása kiemelt feladat, amiért mindent meg fognak tenni.

„Péntek este újabb szárazföldi egységek vonultak be a Gázai övezetbe, a gonosz kiépített erődítményébe. Ez a háború második szakasza, amelynek céljai egyértelműek: a Hamász katonai és kormányzati erőforrásainak megsemmisítése és a túszok hazatérése” – fogalmazott Benjamin Netanjahu.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy felkészültek egy hosszú és nehéz háborúra. A védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy a légierő csak kis részét vetik be Gázában, így be tudják vetni a repülőket, ha a harcok más területekre is átterjednek, bár a konfliktus kiszélesedését az izraeli vezetés szeretné elkerülni.

A Gázai övezet északi része napok óta folyamatos tűz alatt áll, az izraeli hadsereg pedig csaknem 24 órára az internet és telefonszolgáltatást is lekapcsolta katonái védelmében.

„Nincs távközlés, miközben több helyen is lövedékek csapódnak be. Mi az állomáshelyünkről látjuk a füstöt a távolban, ez segít meghatározni, hogy milyen irányban történt a robbanás és arra indítjuk el a mentőautókat. A kiküldött kocsikkal sincs kapcsolatunk, mert a rádiók sem működnek” – magyarázta egy gázai mentős.

Közben a Hamász szóvivője a palesztinok győzelmének nevezte, hogy az ENSZ Közgyűlése pénteken elsöprő többséggel azonnali humanitárius tűzszünetre szólított fel Izrael és a terrorszervezet között, hogy a segélyszállítmányok bejuthassanak Gázába.

Izrael, 2023. október 29.

Az izraeli hadsereg légicsapást mér a Gázai övezet északi részére 2023. október 29-én.

MTI/EPA/Hannibal Hanschke

„Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, különösen az arab és iszlám országokat, hogy sürgősen hajtsák végre az ENSZ Közgyűlésének határozatát! Küldjenek üzemanyagot, humanitárius segélyt és orvosi felszerelést a civileknek. Ezt a döntést pedig palesztin népünk győzelmének tekintjük” – nyilatkozta a Hamász szóvivője.

A Gázai övezetbe ugyanis jelenleg a lakosság ellátásához szükséges segélyek alig töredéke jut be. Vasárnap több ezren törtek be az ENSZ egyik raktárába, a fosztogatás során főként lisztet és tisztálkodási szereket vittek el.

Kiemelt kép: A pusztítás nyomai az izraeli hadsereg légicsapását követően a Gázai övezet északi részén 2023. október 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)