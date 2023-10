Holtan találták meg a maine-i lövöldözőt, aki 18 emberrel végzett egy bowlingterem bárjában

Janet Mills, Maine állam kormányzója péntek esti sajtótájékoztatóján bejelentette: „Meghalt. (…) A Maine állambeli rendőrség megtalálta a holttestet”.

Az állam közbiztonsági főnöke, Michael Sauschuck szerint

A férfi szerda este egy félautomata puskával felfegyverkezve tüzet nyitott Lewistonban egy bowlingpályán, majd mintegy tíz perccel később a 36 ezer lakosú város egyik bár-éttermében, 18 embert megölt és 13-at megsebesített.

BREAKING: Suspected Maine shooter Robert Card has been found dead, four law enforcement sources tell NBC News. pic.twitter.com/LZIftNqFxU

— MSNBC (@MSNBC) October 28, 2023