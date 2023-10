A háború kezdete óta a legnagyobb izraeli támadás indult Gáza ellen – bejelentették a péntek este kezdődő szárazföldi hadműveleteket

Az október 7-én kitört háború kezdete óta nem volt példa ilyen hevességű „levegőből, szárazföldről és tengerről” intézett csapásra a palesztin térséget uraló iszlamista Hamász szerint, amely „mészárlás előkészítésével” vádolta Izraelt.

Az izraeli csapások helyi idő szerint este hét órakor kezdődtek és még egy órával később sem értek véget. A Kan közszolgálati rádió szintén a háború kezdete óta legnagyobb izraeli csapásokról számolt be a Gázai övezet ellen. Az izraeli hadsereg időközben közölte, hogy a szárazföldi erők és a légierő fokozzák műveleteiket a Gázai övezetben.

In the past 20 minutes, Palestinian and Israeli media are reporting that the Israeli Air Force (IAF) has launched what appears to be the most violent and massive air campaign against targets inside the Gaza Strip.

According to the Palestinians, this is the heaviest and… pic.twitter.com/Koi6WdvHsl

— Sprinter (@Sprinter99800) October 27, 2023