Szijjártó Péter bejelentette, folyamatos a kapcsolattartás a Gázai övezetben rekedt tizenöt magyar állampolgárral

Folyamatos a kapcsolattartás a Gázai övezetben rekedt tizenöt magyar állampolgárral, a kormány azon dolgozik, hogy egy nemzetközi megállapodás keretében az érintetteket biztonságba lehessen helyezni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülés utáni sajtóértekezletén arról számolt be, hogy szülők és gyerekek is vannak közöttük.

Hangsúlyozta: „azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan nemzetközi összefogás, akció, megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy mindenki, de számunkra nyilván a legfontosabb, hogy az a tizenöt magyar, aki szeretne biztonságban lenni, és adott esetben szeretné elhagyni Gázát, ők ezt meg is tehessék”.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelte, hogy ez egyébként egyszer már majdnem sikerült a csoport egy részének. Tájékoztatása szerint három ellenőrzőponton kell átjutnia annak, aki Gázából a rafahi határátkelőn keresztül Egyiptom felé akar távozni, és kettőn már át is jutottak, amikor biztonsági okokból végül visszafordították őket.

Elmondta, hogy ekkor beszélt egyiptomi kollégájával is, és Kairó engedélyt is adott az érintetteknek az országba való belépésre, de sajnos nem érték el azt a pontot, ahol ez már fizikailag lehetővé vált volna. „Ez most már jó ideje történt, több mint tíz napja, így azt hiszem, nem sodortam veszélybe senkit azzal, hogy erről most beszéltem” – fogalmazott.