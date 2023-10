Újabb tüntetések voltak a palesztinok mellett Európa-szerte: izraeli zászlókat égettek és tapostak

„Allahu akbar, vagyis Isten a leghatalmasabb” – kiabálta a palesztinok mellett tüntető tömeg Madridban, miközben egy izraeli zászlót gyújtottak fel. Később aztán a tüntetők meg is taposták a zsidó állam jelképét.

Spanyolországban Barcelonában is az utcára vonultak a többségében muszlim bevándorlók, akik a szabad Palesztináért tüntettek. Százezren vonultak utcára Londonban a palesztinok mellett. A tömeg haladását 1500 rendőr biztosította.

A többnyire bevándorló hátterű demonstrálók az előzetes hatósági figyelmeztetések ellenére többször is kiabálták

jelmondatot, ami szerint a palesztin államot Izrael területén kell létrehozni.

Volt azonban, aki nem a tüntetést választotta. Egy hete vasárnap

A tettest elfogták. Az esetet a hatóságok terrorista indíttatásúnak minősítették, ám csak szerdán hozták nyilvánosságra.

Who’s idea at Hartlepool Council was it to bring migrant hostels to town, to place them on residential street close to schools, to bring them to a town with massive crime problems, unemployment problems, are we getting massive investment to teach people how to speak English,… pic.twitter.com/KJnmGZdxZk

