Robbantottak az izraeli nagykövetségnél Cipruson, négy szír állampolgárt őrizetbe vettek

A tájékoztatás szerint a négy, 17 és 21 év közötti gyanúsítottnál – akiket a nyomozás idejére őrizetben tartanak – kést is találtak.

Tűzszerészek azt közölték, a helyszínen lévő „kis fémtárgyban nagyon kis mennyiségű pirotechnikai anyagra” bukkantak.

A gyanúsítottak közül ketten a robbanás helyszínétől nem messze sétáltak, másik két társuk pedig a közeli utcában parkoló gépkocsiban ült.

A közösségi médiára felkerült képeken látható, hogy az épületet kordonnal vették körül.

BREAKING:

A bomb has exploded in front of Israel’s Embassy in Nicosia, Cyprus

4 Syrian asylum seekers aged 17-21 have been arrested.

The police also found 2 knives and 1 hammer in their car.

🇨🇾🇮🇱 pic.twitter.com/VxOf9JDzOf

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 21, 2023