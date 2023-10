Kínai hajókkal ütközött két Fülöp-szigeteki hajó a Dél-kínai-tenger vitatott térségében

A Fülöp-szigeteki hajók ellátmányt vittek a Spratly-szigeteknél lévő Second Thomas zátonyon megfeneklett hadihajónál állomásozó egységeknek.

A Fülöp-szigeteki, Sierra Madre nevű hadihajót 1999-ben futtatták zátonyra a szigeteknél, ezzel próbálva elejét venni Kína további terjeszkedésének a vitatott vizeken. A rozsdálló hajóroncson egy maréknyi Fülöp-szigeteki katona teljesít szolgálatot. A kontingens rendszeres utánpótlásra szorul a távoli szolgálati helyen. A hadihajó már régóta mérgezi Manila és Peking kapcsolatát.

Ugyanekkor a kínai tengeri milícia egyik hajója is nekiütközött egy, a Fülöp-szigeteki parti őrség tulajdonában álló hajónak.

epa10932373 A handout frame grab photo from a video made available by the Philippine’s Armed Forces shows a Chinese coast guard ship with bow number 5203 after bumping a Philippine’s Armed Forces supply boat as they approach Second Thomas Shoal, locally called Ayungin Shoal, at the disputed South China Sea on 22 October 2023. In a statement issued by the National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS), a China Coast Guard (CCG) vessel collided with Armed Forces of the Philippines contracted resupply boat as they approach Second Thomas Shoal at the disputed South China Sea. China and the Philippines are engaged in a territorial dispute over the sovereignty of several islands and atolls in the South China Sea. EPA/PHILIPPINE'S ARMED FORCES / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES