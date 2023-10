Százezren tüntettek Londonban a palesztinok mellett

Jelentős rendőri készültség mellett hatalmas tüntetés volt szombaton Londonban a palesztinok mellett. A Scotland Yard kora esti első becslése szerint a Palestine Solidarity Campaign nevű szolidaritási kampánycsoport szervezte demonstráción százezren vettek részt.

A menet a londoni kormányzati főutcához, a Whitehallhoz vonult; innen nyílik a Downing Street, amely a brit miniszterelnökök hivatalának és rezidenciájának nyújt otthont.

A Scotland Yard már előre felhívta a szombati tüntetés résztvevőinek figyelmét arra, hogy nem nézi tétlenül, ha a demonstráción gyűlölet vezérelte bűncselekmények elkövetését észleli; ilyen esetekre a londoni rendőrség beavatkozást helyezett kilátásba.

Szombat estig mindazonáltal nem érkezett jelentés rendbontásokról és őrizetbe vételekről.

Londonban és más brit nagyvárosokban egy hete is tartottak demonstrációkat a palesztinok mellett. A múlt szombati tüntetésen 15 embert őrizetbe vettek. A mostani demonstrációt 1500 rendőr biztosította.

A Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael ellen két hete végrehajtott támadása óta számos alkalommal felhívta a demonstrációk szervezőinek és résztvevőinek figyelmét arra, hogy a Hamász és az október 7-i terrortámadás nyilvános dicsőítése súlyos bűncselekmény.

A brit terrorizmusellenes törvény alapján 14 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók, akik a brit kormány által militáns terrorszervezetnek minősített csoportokhoz csatlakoznak, e csoportokat bármilyen módon támogatják, illetve másokat ilyen csoportok támogatására biztatnak.

A brit kormány két évvel ezelőtt terrorszervezetté nyilvánította a Hamászt, amelynek nagy-britanniai tevékenységét és támogatását törvényen kívül helyezte.

A szombati londoni tüntetésen az előzetes hatósági figyelmeztetések ellenére többször is hallható volt a „From the river to the sea, Palestine will be free” (A folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz) jelmondat, amely arra utal, hogy az ezt skandálók szerint a szabad palesztin államot a Jordán folyó és a Földközi-tenger között, vagyis jórészt Izrael területén kell létrehozni.

Suella Braverman brit belügyminiszter már a múlt heti tüntetés előtt levelet intézett az angliai és a walesi rendőrkapitányságok parancsnokaihoz, annak megfontolására kérve a rendőri vezetőket, hogy a jelmondat, amely korábbi Izrael-ellenes tüntetéseken is rendszeresen elhangzott, nem tekinthető-e Izrael megsemmisítését célzó, erőszakcselekmények végrehajtására irányuló szándék kifejezésének.