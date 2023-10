Szlovéniában éjféltől a horvát és a magyar határszakaszon újból határellenőrzéseket vezettek be, ezek azonban nem folyamatosak, hanem kockázatelemzésen alapulnak, ezért nem okoztak torlódásokat – írta az STA szlovén hírügynökség szombaton.

Szlovénia biztonsági okokból 14 ellenőrző pontot hozott létre a horvát és a magyar határon, előbbin 12-őt, utóbbin kettőt. Az uniós állampolgárok továbbra is minden határátkelőhelyet használhatnak, harmadik országok állampolgárai viszont kizárólag ezen a 14 ponton léphetik át a határt. Az intézkedést a hatóságok a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépéssel indokolják.

A kelet-szlovéniai Obrezjén, az egyik legnagyobb korábbi szlovén-horvát határátkelőhelyen, amelyet állampolgárságtól függetlenül minden utas használhat, a rendőrök elmondása szerint eseti alapon ellenőrzik az utasokat.

„Nem folytatunk rendszeres ellenőrzéseket, csak akkor állítunk meg valakit, ha úgy ítéljük meg, hogy ez szükséges”

– mondta az STA riporterének az egyik rendőr, hozzátéve, hogy a járművek túlnyomó többsége megállás nélkül tovább hajthat.

Sokan nem is tudtak róla, hogy ismét határellenőrzést vezettek be – közölte egy helyszínen tartózkodó újságíró. Több utast is megkérdezett, akik a megnövekedett migrációs nyomás miatt örömmel fogadták a határellenőrzés újbóli bevezetését.

„Jó, hogy a határt rendőri ellenőrzés alá vonják, túl sok a migráns, és mindenfelé mozognak. Meg kell állítani őket” – mondta egy horvát állampolgár. Egy Ausztriából érkező utas a megnövekedett terrorveszélyre utalva üdvözölte az intézkedést.

A szlovén-magyar határon két közúti határátkelőhely működik állandó rendőri jelenlét mellett, Pince és Hosszúfalu. Az ellenőrzések ott sem folyamatosak, de Obrezjével ellentétben Pincénél nagyjából félóra a várakozási idő.

Bernard Horvat, a muraszombati rendőrség határellenőrzési osztályának vezetője elmondta: éjfél és reggel 6 óra között a szlovén-magyar határon szolgálatot teljesítő rendőrök hat olyan külföldit fordítottak vissza, akik nem feleltek meg a schengeni övezetbe való belépés feltételeinek.

Viljem Toskan, a koperi rendőrség képviselője a tengerparti Dragonja határátkelőnél délben a sajtónak elmondta:

az ellenőrzések célzottan zajlanak, és várhatóan nem fognak hosszú várakozási időt okozni.

Az ellenőrzések első óráiban a koperi rendőrök két olyan külföldit állítottak meg, akik nem feleltek meg a Szlovéniába vagy az EU-ba való belépés feltételeinek: egy ecuadori állampolgárt, aki azóta nemzetközi védelmet kért, valamint egy Fülöp-szigeteki állampolgárt, aki papírok nélkül utazott.

Bostjan Poklukar szlovén belügyminiszter szombaton úgy nyilatkozott, hogy a szlovén-horvát és a szlovén-magyar közös schengeni határokon eddig probléma nélkül zajlott a határellenőrzés.

„Szeretném, ha nem lennének torlódások, azonban bizonyos forgalmas napokon ezek lehetségesek” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a rendőrség eddig csak néhány illegális határátlépést észlelt, ami szerinte nem szokatlan.