„Nem mehetünk sehova” – magyarázta kétségbeesetten a kisgyermekes anyuka, majd az interjút lövedékek becsapódásának zaja szakította meg

Szabadon engedett két amerikai túszt a Hamász. Elengedésük érdekében Katar is fontos lépéseket tett. Ugyanakkor kudarcba fulladtak 50 másik, szintén Izraelből elrabolt ember elengedéséről szóló tárgyalások. Az ő sorsuk továbbra tehát továbbra is bizonytalan. A Hamász szerint izraeli légicsapásokban – amelyek az elmúlt éjjel is folytatódtak – több izraeli túsz is életét veszítette. Az izraeli hadsereg pedig azt állítja: a támadások során likvidálták azt a terroristát, aki a Hamász fegyverprogramjáért felelt.