Európában is sorra vonulnak az utcára a többnyire bevándorló hátterű tömegek Palesztinát éltetve

Pénteken és szombaton is folytatódtak világszerte a palesztinok melletti megmozdulások, valamint az Izrael-ellenes tüntetések. Dániában a Gázai övezet elleni támadásokat bírálták a muszlimok, Iránban pedig tüntetők „halál Izraelre, és halál Amerikára” rigmusokat kiabáltak.

„Halál Izraelre, halál Amerikára” – ezt skandálták a tüntetők Irán fővárosában péntek éjjel. A demonstrálók Izrael vége feliratokat emeltek a magasba a palesztin zászlók mellett, amit sokan magukra is festettek.

Irán az elsők között biztosította támogatásáról a palesztin harcosokat.

„Fontos dolgot adtunk Gáza népének, még pedig azt a tudást, hogyan kell fegyvereket készíteni és lerombolni a cionista rezsimet” – mondta egy teheráni muszlim hitoktató.

Az Egyesült Államokban a tüntetők szombaton a Fehér Ház előtt követelték a Gázai övezet felszabadítását.

„Igen, a Hamász szörnyű, erőszakos cselekményt hajtott végre, ez egy terrorszervezet, és komolyan veszik a szent háborút Izrael ellen, de az izraeli kormány vérszomjas és azt akarja, hogy neki kedvező módon végződjön a konfliktus” – érvelt egy amerikai demonstráló.

A világ másik felén, az ausztráliai Sidney-ben is ezrek mentek utcára óriás palesztin zászlót húzva maguk után. A Palesztin Akciócsoport által szervezett tiltakozáson több mint 15 ezren vonultak a városháza elé.

„A nemzetközi közösségeknek fel kell ismerniük Palesztina jogait. Ez ennyire egyszerű” – mondta egy Sidney-ben egy tüntető.

A Hamász terrorszervezet Izraelre mért támadása óta

folyamatosak a palesztinbarát tüntetések világszerte.

Európában az elmúlt napokban a többnyire bevándorló hátterű tömegek sorra vonulnak az utcára Palesztinát éltetve és Izrael-ellenes, antiszemita rigmusokat skandálva.

Tovább terjed az antiszemitizmus Európa nagyvárosaiban

– erről ír a Magyar Nemzet. A portál a tüntetések kapcsán úgy fogalmaz: az Izrael-ellenes demonstrálók több alkalommal a rendőrökre támadtak.

Berlinben már azon lakások ajtajait is megjelölik, ahol zsidók élnek,

a demonstrációk során pedig sokan azt üvöltözik, hogy Allah győzni fog Európában is és elhozza a saría törvényeit hozzánk is. A Magyar Nemzet a német főváros mellett Svédországot említi, ahol – mint írják –

rengeteg arab ünnepelt az utcákon azt skandálva, hogy lemészárolják a zsidókat.

Közben a svéd Express újságírója nemrég arról írt, hogy az országba minden negyedik olyan dzsihadista visszatérhetett, aki korábban az Iszlám Állam terrorszervezetnél járt, 21 egykori ISIS harcos pedig bevándorlóként állami munkaadóknál talált munkát. A cikk szerzője megjegyzi: Svédország a keményvonalas iszlamisták támadásának frontvonalában áll az ismétlődő Korán-égetések miatt.

Néhány napja például Tullinge városában vesztette életét két nő, ahol sajtóhírek szerint egy kiskorú szomáliai bevándorló lövöldözött.

Brüsszelben, az Európai Unió fővárosában pedig két svéd futballszurkolót lőtt agyon egy tunéziai származású merénylő.

A támadást az Iszlám Állam vállalta magára.

A Hamász terrorszervezet Izrael elleni támadása ráadásul még tovább fokozta a feszültséget Európában.

Az illegális migráció okozta veszélyhelyzet talán még soha nem volt olyan súlyos, mint jelenleg – erről már a Fidesz EP-képviselője beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóban. Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott:

Nyugat-Európa nagyvárosaiban terroristák ártatlan európai embereket támadnak meg és mészárolnak le.

„És Brüsszel ennek ellenére most át akarja erőltetni a migrációs paktumot a tagállamokon. Azt a migrációs paktumot, amely tovább szélesítené, sőt, állandósítaná az illegális bevándorlást egész Európába. Nem engedhetjük meg, hogy ez megtörténjen, a veszély most nagyobb mint korábban bármikor” – mutatott rá Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője, aki úgy fogalmazott, hogy „nem engedhetjük meg, hogy mindez Magyarországra is megérkezzen.”