Kalapács alá kerül a világ legdrágább whiskyje

A Sotheby’s közölte, hogy november 18-án árverésre bocsájtanak egy üveggel a The MacAllan 1926 Adami-ból.

2019 őszén egy üveg The MacAllan 1926 Fine and Rare 1,5 millió angol font (663 millió forint) rekord áron kelt el árverésen.

@Sothebys is offering “the world’s most valuable whisky”, a very rare bottle of The Macallan 1926, a bottle of which has previously sold for £1.5 million.https://t.co/a7XweGFpTU

