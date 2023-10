Egyre nagyobb gondot okoz az ágyi poloska-invázió

A poloskainvázió Európa-szerte gondot okoz, már Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is megjelentek a rovarok.

Ágyi poloskák miatt zárták be egy athéni szálloda egy részét. A poloskajárvány miatt a francia turistákat okolták.

Giorgos Hotzoglou, a görögországi élelmiszeripari és idegenforgalmi dolgozók szakszervezetének elnöke elmondta, hogy egy fővárosi szállodának le kellett zárnia egy szárnyat a fertőtlenítés miatt, miután kitört a járvány.

„A vendégek egy része, főként Franciaországból, hozta magával a rovarokat, és sajnos a szállodában is megrekedtek” – közölte Hotzoglou.

Több francia városban, köztük Párizsban is pánikot váltott ki a hónap elején a lakott területeket ellepő ágyi poloskák, amik számos épületbe, de még a metróba is beköltöztek.

A helyzet Spanyolországban is romlik, a rovarokról szóló jelentések szerint, 71 százalékkal nőttek 2023 januárja és szeptembere között a tavalyi év előző időszakához képest. Az ágyi poloskák az Egyesült Királyságban is gondot okoznak, a londoni metróban több utas is észlelte a rovarokat.

Az ágyi poloskák vérrel táplálkoznak, harapásuk viszkető érzést okoz, de más egészségügyi problémát ritkán okoznak. Az évek során egyre ellenállóbbá váltak a rovarölő szerekkel szemben, és köztudottan nehéz megszabadulni tőlük.

A kiemelt kép: illusztráció / EPA.

Forrás: Independent