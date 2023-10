Szörnyű terrorcselekménynek nevezte a Hamász támadását a brit miniszterelnök

„Izraelben vagyok, egy gyászoló országban. Önökkel együtt gyászolok, és Önökkel együtt állok ki a terrorizmus csapása ellen. Ma és mindörökké” – írta Sunak az X-en, hozzátéve a szolidaritás szót héberül.

Sunak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és Jichák Hercog izraeli elnökkel is találkozik. A brit kormányfő elmondta, hogy el szeretné érni, hogy a segélyek bejussanak a Gázai övezetbe, valamint azt, hogy a térségben rekedt emberek elhagyhassák az övezetet.

„Minden civil halála tragédia. És túl sok élet veszett már oda a Hamász szörnyű terrorcselekménye után” – mondta még indulása előtt a brit kormányfő.

I am in Israel, a nation in grief.

I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism.

Today, and always.

סוֹלִידָרִיוּת pic.twitter.com/DTcvkkLqdT

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 19, 2023