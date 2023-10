Kövekkel, petárdákkal dobálták meg a berlini rendőröket Palesztina-párti tüntetők

A német főváros Neukölln nevű kerületében sorban a második este rontottak rá tüntetők a nagy erőkkel kivonuló rohamrendőrökre. A várható antiszemita megnyilvánulások miatt egyelőre nem is adnak ki engedélyt palesztinpárti demonstrációkra, mégis több százan gyűltek össze, és a spontán megmozdulások ismét heves összecsapásokba torkolltak.

A város fő jelképei közé tartozó Brandenburgi kapunál is tüntettek.

Az antiszemita és Izrael-ellenes rigmusokat skandáló tüntetők kövekkel, palackokkal, tűzijátékokkal dobálták meg a rendőröket és felgyújtottak kukákat, gumiabroncsokat és autókat. Többen megsebesültek, köztük rendőrök, rendőri intézkedésnek ellenszegülő tüntetők és kívülállók, járókelők is.

In #Neukölln herrscht das absolute Chaos! Barrikaden in Flammen, ein Feuerwerk der Anarchie, Angriffe auf die Polizei. Verhaftungen und #Remigration müssen die klare Antwort auf diese Chaoten sein. Ich sage es deutlich: In Deutschland gibt es keinen Platz für Antisemitismus!… pic.twitter.com/yiWcdQVZBf

— Alexandra Müller (@_AlexandraMue) October 18, 2023