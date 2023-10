Mintegy kétszáz ország állampolgárai vesztették életüket a gázai fegyveres konfliktusban a Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-i támadása óta – írta csütörtöki összefoglalójában az AFP hírügynökség.

Adataik szerint a Gázai övezetet irányító Hamász Izrael elleni támadásában több mint 1400 izraeli állampolgár halt meg, további 203 főt pedig Gázába hurcoltak el; a gázai hatóságok közlése szerint a palesztin halálos áldozatok száma mintegy 3500 fő, akik az izraeli hadsereg ellentámadásában és légicsapásaiban vesztették életüket.

A hatóság viszont nem közölte, hogy a 3500 főbe a gázai kórházat ért rakétatalálat áldozatait is beleértették-e. A hírügynökség kiemelte, hogy a további, mintegy kétszáz országot képviselő halálos áldozatok közül sokaknak izraeli állampolgársága is volt. A csütörtökön közzétett legfrissebb, hatósági adatok szerint az Egyesült Államok 32 halottról, továbbá 13 eltűnt vagy túszul ejtett amerikai állampolgárról számolt be.

Thaiföld 30 halottról és 17 túszról számolt be, mivel mintegy 30 ezer thaiföldi állampolgár dolgozik vendégmunkásként Izraelben.

Franciaország vesztesége 28 halott és 7 eltűnt vagy túszul ejtett személy; a túszok egyike a francia-izraeli kettős állampolgár Mia Shem, aki megjelent a Hamász egyik videofelvételében.

A tel-avivi orosz nagykövetség jelentése szerint 19 orosz-izraeli kettős állampolgár meghalt, további 2 főt túszul ejtettek, 7 orosz állampolgár pedig eltűnt. Ukrajna 18 állampolgárát vesztette el; Nepál 10 halottról és egy eltűnt személyről számolt be, a német hatóságok pedig kevesebb mint 10 halottról és legalább 8-11 túszul ejtett német állampolgárról számoltak be.

Az argentin halálos áldozatok száma 7, az eltűnteké pedig 15 fő. Nagy-Britannia legkevesebb 7 állampolgárát vesztette el, és további 9 állampolgára tűnt el, vagy esett a Hamász fogságába. Kanada kedden jelentette be a hatodik halálos áldozatát, további két állampolgára pedig eltűnt.

Portugália vesztesége 4 halott és 4 eltűnt személy, Kína is 4 halottról és 4 eltűntről számolt be. A Fülöp-szigetekről származó halálos áldozatok száma 4, az eltűnt személyek száma pedig 2 fő. Románia 4 halálos áldozatról és egy eltűnt személyről számolt be.

Az elhunyt osztrák-izraeli állampolgárok száma 4 fő, további egy osztrák állampolgár eltűnt.

Fehéroroszország 3 állampolgárát vesztette el, további egy személy eltűnt. A brazil állampolgárságú elhunytak száma 3 fő. Peru és a Dél-Afrikai Köztársaság halálos áldozatainak száma 2-2 fő. Az olasz hatóságok egy halottról és két eltűnt személyről számoltak be. Chile és Törökország vesztesége egy-egy halott és eltűnt személy.

Egy spanyol-izraeli kettős állampolgár meghalt, további egy spanyol állampolgárt pedig túszként tartanak fogva. Egy-egy állampolgárát veszítette el a konfliktusban Kambodzsa, Kolumbia, Ausztrália, Honduras, Azerbajdzsán, Írország és Svájc; illetve két-két állampolgárának eltűnését jelentette be Hollandia, Paraguay, Tanzánia és Srí Lanka.