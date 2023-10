Izraelből jelentjük: Félmillió embert telepítettek ki, sokan egy szál ruhában menekültek

Sok olyan család van Izraelben, amely már korábban is belső menekült volt, de most kénytelen még kisebb területen összezsúfolódni. Nekik igyekeznek segíteni a humanitárius szervezetek. Izraeli tudósítónk ellátogatott Tel-Avivba, ahol az expo területén központi parancsnokságot rendezett be a Fegyvertestvérek nevű szervezet.

„A Fegyvertestvérek egy hatalmas válogató, szortírozó és csomagoló helyet rendezett be, ahol önkéntesek ezrei dolgoznak reggeltől estig, folyamatosan fogadják az ide érkező segélycsomagokat, főként ruhákat, mert félmillió embert telepítettek ki Izraelben a Gázai övezet környékéről, illetve az északi határról, akik gyakran egy szál ruhában voltak kénytelenek elhagyni otthonukat, sokuknak teljesen megsemmisült mindenük” – jelentette Tel-Avivból Shiri Zsuzsa a közmédia tudósítója. Kapcsolódó tartalom Izraelből jelentjük: A Hamász terroristái a civilek otthonai, kórházak és iskolák alá épített bunkerekben rejtőznek Gázában Izrael kitelepíti a lakosokat a libanoni határ menti két kilométeres sávban lévő 28 településről – jelentette be az izraeli hadsereg és a védelmi minisztérium. Kiemelt kép forrása: M1