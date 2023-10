Huawei vezetőjével tárgyalt Orbán Viktor, a kínai hightech vállalat gyárat létesít Magyarországon

A digitális jövőről tárgyalt Kínában Orbán Viktor és a Huawei alapító vezérigazgatója; a vállalat bejelentette új, Ipar 4.0 technológián működő kapuvári gyárát – derül ki Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke és a Huawei közös sajtónyilatkozatából.

A sencseni keltezésű közlemény szerint csütörtökön a Huawei Technologies alapító vezérigazgatójával, Ren Zhengfeijel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök a vállalat kínai központjában. A megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-, Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős- és Lantos Csaba energiaügyi miniszter is. A találkozó illeszkedett az eddigi megbeszélések sorába, amelyet a magyar kormányzat rendszeresen folytat a stratégiai partnercéggel – írják.

A sencseni megbeszélés fő témája volt a digitalizáció hosszú távú hatása a társadalomra, a gazdaságra, a biztonságra. A felek egyetértettek abban, hogy az az ország, amelyik az adatalapú infokommunikációs és az adatátviteli hálózatok fejlesztésében lemarad, évtizedekre globális hátrányba kerül.

Orbán Viktor a közlemény szerint kiemelte, a Huawei világszerte magas innovációs és technológiai színvonalat képvisel. Magyarország digitalizációjában is kiemelt szerepet játszik a cég, az első nagy kínai vállalatok egyike volt, amely nagyberuházást hajtott végre Magyarországon.

A kormányfő elismerően szólt a cégnek a magyar mérnökképzésben vállalt szerepéről is. Hangsúlyozta, Magyarország továbbra is kiegyensúlyozott és nyitott gazdasági, befektetési környezetet nyújt a kínai vállalatok számára.

A miniszterelnök látogatása során megismerkedett a Huawei legújabb technológiáival és elszántságával az innováció területén – fogalmaztak.

A tájékoztató szerint a vállalat az európai piacokra való hazai gyártásán és logisztikáján, a kutatás-fejlesztési központján keresztül már eddig is kétezer embernek biztosított munkát. A társaság most újabb területeken is befektetett, Kapuváron invertergyárat indított.

Mivel a klasszikus gyártás több okból is átalakul globálisan, a privát 5G mobilhálózaton kommunikáló, digitalizált, mesterséges intelligencia irányította önműködő gyártási és ipari rendszerek kerülnek előtérbe. A Huawei Kapuváron jelenleg tesztüzemben működő gyárában ezért Európában egyedülálló technológiákat vezetnek be, a modern gyártási know-howra fektetik a hangsúlyt, és a leginnovatívabb Ipar 4.0 digitális technológiákat használják. A termelő terület második fázisát 2024 elején kezdik meg, amely során a gyártott termékek palettáját, az ipari csarnokokat is bővítik majd.

A miniszterelnöki látogatás végén a Gazdaságfejlesztési Minisztérium részéről Nagy Márton tárcavezető és Gao Weijie, a vállalat Magyarországért felelős vezérigazgatója szándéknyilatkozatot írt alá a hazai ipar digitális és a magyar elektrifikáció fejlesztéséről – olvasható a sajtóközleményben.

