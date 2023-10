Áradásokat okozott Írországban a Babet vihar

A dél-írországi Midleton városban 100 épület került víz alá, az emberek kilakoltatásában a katonaság is segít – jelentette a PA Media brit hírügynökség. Az árvízről készült felvételeken látható, amint helyenként derékig érő vízben gázolnak az emberek.

Midletonban sokan maradtak áram nélkül, de gondokat okozott a heves esőzés más településeken is.

Cork megyében 24 óra alatt annyi csapadék hullott, mint máskor egész hónapban.

