Új lendületet ad a világgazdaságnak az Egy övezet, egy út kezdeményezés a kínai elnök szerint

Új lendületet adhat a világgazdaságnak az Egy övezet, egy út kezdeményezés, amely nem csak közlekedési szempontból, de politikai, kereskedelmi és kulturális értelemben is jelentősen fokozza az összeköttetést a népek, országok között – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán Pekingben. A kínai államfő ezzel megnyitotta az Egy övezet, egy út kezdeményezés (BRI) csúcsszintű találkozóját.

A konferenciára több mint 130 ország és számos nemzetközi szervezet képviselője érkezett Kínába, Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli.

Részt vesz rajta Vlagyimir Putyin orosz elnök is, aki érkezése után hangoztatta, hogy Oroszország összefogó szerepet tölthet be a keletről nyugatra tartó óriási infrastrukturális programban, de észak-dél irányban is.

A tíz éve indított, új selyemútnak is nevezett Egy övezet, egy út kínai összesítés szerint több mint 3000 együttműködési projekthez, egymilliárd dollárnyi közvetlen befektetéshez vezetett,

és segítségével több mint 400 ezer munkahely jött létre.

A kiemelt kép illusztráció. A képen: Hszi Csin-ping kínai elnök felszólal az afrikai vezetők kerekasztal-beszélgetésén a BRICS-csúcstalálkozó zárónapján Johannesburgban, Dél-Afrikában, 2023. augusztus 24-én. (Fotó: EPA/Alet Pretorius/Pool)