Molotov-koktélokkal támadtak egy zsidó közösségi házra Berlinben

A berlini rendőrség megerősítette a támadást, amely szerdán hajnali 3 óra körül történt. Személyi sérülés nem történt és az épület sem gyulladt ki, de a rendőrség szerint a Molotov-koktélok – amelyek végül a közösségi ház tövében elégtek – alkalmasak voltak tűz okozására.

– írja a Focus Online.

Seit dem Hamas-Terrorschlag in Israel ist auch in Deutschland die Lage angespannt. Antisemitische Vorfälle mehren sich. Nun ist nach SPIEGEL-Informationen eine jüdische Gemeinde in Berlin attackiert worden. https://t.co/gpb2LKFvbD

— DER SPIEGEL (@derspiegel) October 18, 2023