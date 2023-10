Bombariadó: több mint tíz nagy repülőteret evakuáltak Franciaországban

Az elmúlt napokban több bombariadó is történt: fenyegetést kaptak franciaországi iskolák, illetve nemzetközi hírű intézmények, mint a Louvre múzeum vagy a Versailles-i Kastély. Szerda reggel majd a déli órákban, mint arról a TF1 francia televíziós oldal is beszámol, „legalább hét” repülőteret ürítettek ki Franciaországban bombariadók miatt.

A nizzai repülőtér kommunikációs osztálya szerint „csak egy gyanús csomagra vonatkozó riasztás történt, azóta már minden visszatért a normális kerékvágásba” – idézi a Le Figaro.

A francia polgári légiközlekedési hatóság (DGAC) szóvivője

– Lille, Lyon, Toulouse és Beauvais (Párizstól északra) – ám további részletekkel egyelőre nem tudott szolgálni.

