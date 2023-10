Az oroszok hiperszonikus rakétákkal felszerelt repülőkkel válaszoltak az ukrán ballisztikus rakétákra

Hiperszonikus fegyverekkel felszerelt repülőgépek járőröznek majd a Fekete-tenger felett – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután kiderült: Ukrajna amerikai ballisztikus rakétákat vetett be a fronton. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elismerte. Közben ma több ukrán nagyvárost is támadás ért: Odesszára és Zaporizzsjára is csapást mértek az orosz erők.