Orbán Balázs a miniszterelnök és az orosz elnök találkozójáról számolt be

Mint írta, Orbán Viktor kétoldalú megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Pekingben. Közlése szerint a miniszterelnök a találkozón hangsúlyozta: „Európában ma mindenkit egy kérdés foglalkoztat: lesz-e tűzszünet Ukrajnában? Nekünk, magyaroknak is az a legfontosabb, hogy a menekültáradatnak, a szankcióknak, a harcoknak a szomszéd országban véget kell vetni”.

🇭🇺@PM_ViktorOrban held bilateral talks with 🇷🇺Russian President Putin in 🇨🇳Beijing. PM Orban emphasised: “In Europe today, one question is on everyone’s mind: will there be a ceasefire in Ukraine? For us Hungarians, too, the most important thing is that the flood of refugees, the… pic.twitter.com/VyFupsAtBB

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) October 17, 2023