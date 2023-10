Donald Trump: Orbán Viktor a legerősebb vezető

Donald Trump az Orbán Viktorral készült Tucker Carlson-interjú kapcsán méltatta a miniszterelnököt – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner.

– hangsúlyozta az Egyesült Államok korábbi elnöke, aki nagyszerű úriemberként aposztrofálta a magyar kormányfőt.

A szóban forgó interjúban Orbán Viktor kifejtette, hogy Trump visszatérése a kulcs az ukrajnai válság megoldására.

🇺🇸🤝🇭🇺 President @realDonaldTrump about @PM_ViktorOrban: “A great gentleman, the head of Hungary, he said something the other day, he said when they were asking him, what would you recommend to Joe Biden to straighten out the world. He said there’s only one thing you can do; put… pic.twitter.com/bO2D3EUQrY

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 17, 2023