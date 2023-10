Orbán Viktor Kínában: Útkereszteződéshez érkezett a világ

Útkereszteződéshez érkezett a világ. A nagy kérdés, mi legyen: háború vagy béke, bezárkózás vagy együttműködés – így összegezte kínai látogatásának első napját Orbán Viktor internetes videójában. A miniszterelnök elmondta: a bezárkózás elszegényedéssel jár. Ezért mi az együttműködésben hiszünk, és ezért is tartjuk Kínát az egyik legfontosabb partnerünknek. Több minisztere is elkísérte a kormányfőt. Szijjártó Péter az M1-nek nyilatkozva azt mondta: Magyarország Kína béketervét támogatja az ukrajnai háború kapcsán. Rámutatott: a világ békepárti táborának Kína a legerősebb tagja.

Katonai tiszteletadás mellett a pekingi országos népi gyűlés csarnokában fogadta a miniszterelnököt Li Csiang kínai kormányfő. Orbán Viktor beszédében kiemelte a személyes barátságot és az eredményes együttműködést. Hangsúlyozta: politikai barátságunknak mélyebb, kulturális alapjai is vannak. Emlékeztetett: most lesz a 75. évfordulója a két ország közötti kapcsolatok felvételének.

„Kína jó barátja vagyunk Európában, és jó reményeket fűzünk a további együttműködéshez” – mondta a magyar miniszterelnök. Li Csiang kínai kormányfő pedig kijelentette: a két országot szoros barátság köti össze, ez is elősegítette a kétoldalú viszony fejlődését a legmagasabb szinten.

Kapcsolódó tartalom

A kormányfő később egy videóban értékelte az első pekingi tárgyalási napot. A közösségi oldalára feltöltött kisfilmben Orbán Viktor arról számolt be, hogy itt tartják az Egy övezet, egy út fórum harmadik csúcstalálkozóját, amelyen százharminc ország képviselője, köztük húsz állam- és kormányfő is részt vesz. Magyarországot 2017 és 2019 után ismét meghívták, és „ezt mi örömmel el is fogadtuk, mert Kína fontos gazdasági partnerünk”.

„Például az idei évben a kínai cégek voltak a legnagyobb külföldi befektetők Magyarországon. Ma a kínai miniszterelnökkel kezdtük a tárgyalásokat, aláírtunk tíz gazdasági természetű megállapodást, majd a két legnagyobb kínai bank vezetőjével folytattuk a sort. A világ útkereszteződéshez érkezett. A nagy kérdés, mi legyen: háború vagy béke, bezárkózás vagy együttműködés. A bezárkózást mi, magyarok jól ismerjük, tudjuk, mivel jár: elszegényedés és folyamatos háborús veszély. Ezzel szemben mi a gazdasági kapcsolataink bővítésén dolgozunk, keleti és nyugati irányban egyaránt. Meggyőződésem, hogy csak így tudjuk megőrizni Magyarország versenyképességét és biztonságát. Ezért vagyunk itt Kínában, és erről fogunk tárgyalni a következő napokban” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Szijjártó Péter Pekingben azt mondta: a kínaiak által előterjesztett béketerv az, amely leginkább közel áll a magyarok elképzeléséhez.

„Ennek két oka van. Egyrészt, mert a békéről szól, és mert létezik. Nem nagyon van más olyan béketerv, amely elismerné, hogy a csatatéren csak halottak vannak, és nem arra játszik, hogy majd az idő múlásával jönnek létre. Minél előbb béke lesz, annál jobb” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Kapcsolódó tartalom

Szijjártó Péter hozzátette:

miközben az látszik, hogy Európában továbbra is háborús pszichózis uralkodik, addig a világ döntő többsége az ukrajnai háború végét várja.

És ennek a globális békepárti többségnek Kína a legerősebb szereplője.

Joó Csaba tudósító elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kedden találkozik Hszi Csin-Ping kínai elnökkel, szerdán pedig részt vesz az Egy övezet, egy út fórum harmadik csúcstalálkozóján, ahol a tervek szerint fel is szólal.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Népi Hősök Emlékművéhez Pekingben, ahol koszorút helyezett el 2023. október 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)