Nem szűnnek a terrorpárti tüntetések Nyugat-Európában

Több mint egy héttel az Izrael elleni támadás óta még most is éltetik a Hamász terroristáit világszerte. Hollandiában, Norvégiában és Belgiumban is tartottak újabb utcai megmozdulásokat. Elemzők szerint ezzel egy időben fellángolt az antiszemitizmus és megnőtt a szélsőséges támadások száma is, amelyek hátterében egyértelműen az arab migránsok állnak.

Palesztin zászlórengeteg és többezres tömeg vonult Amszterdam utcáira: újabb terrorpárti tüntetéseket tartottak a hétvégén Hollandiában. A tömeg Izrael-ellenes szlogeneket skandált. Többen az arcukat eltakarva vonultak fel, miközben füstbombákat gyújtottak. Brüsszelben is kendővel a fejükön hergelték a tüntetőket a vezérszónokok. Főként migrációs hátterű férfiak gyűltek össze, és ünnepelték a Hamászt. „Éljen a palesztinok harca!” – üvöltötték magukból kikelve a demonstrálók Madridban. Egyikük még egy lámpaoszlopra is felmászott, hogy kitűzzön egy palesztin zászlót. A norvég fővárosban, Oslóban agresszív palesztinok egy csoportja rátámadt az izraeli terror békés megemlékezőire. Kövekkel dobálták meg őket, két embert letartóztattak. „Volt némi nézeteltérés, de sikerült megakadályozni a nagyobb összecsapást. Több embert igazoltattunk, kettőt elő is állítottunk” – mondta az oslói rendőrség körzetvezetője. Több mint egy héttel a kegyetlen izraeli vérfürdő után még mindig a Hamász terroristáit ünneplik világszerte. Allahot éltetik és halált kiáltanak a zsidókra. Kapcsolódó tartalom Folytatódtak a terrorpárti tüntetések Nyugat-Európában: Frankfurtban a rendőrökre támadtak, Londonban megrongálták a BBC épületét Horváth József, biztonságpolitikai szakértő szerint ezek a tüntetések erőszakos cselekményekhez, akár terrortámadásokhoz is vezethetnek. Fellángolt az antiszemitizmus és nő migránsok által elkövetett támadások száma is – erről az MCC Magyar–Német Intézetének igazgatója beszélt. Bauer Bence szerint ez is azt bizonyítja, hogy a nyugati migrációs politika megbukott. Szerinte kérdéses, hogy a német kormány be tudja-e tartani az ígéretét, vagyis, hogy kiutasítja-e azokat, akik a Hamászt támogatják. „Megint megjelent az antiszemitizmus, és ez az antiszemitizmus egyértelműen a bevándorló arab migránsoknak tudható be” – mondta Bauer Bence a Híradónak. „Ezek először most csak szavak, aztán kiderül, hogy a tényleges politika, a tettek mezején milyen lépésekre tudja magát elszánni a német kormány. (A németek) befogadáspártiak, nagyon sok migránsnak állampolgárságot akarnak adni, hiszen ezek potenciális szavazók. Nem biztos, hogy olyan határozottan fognak fellépni (velük szemben), mint ahogy az tűnhet ebben a percben” – tette hozzá a szakértő. Kapcsolódó tartalom Izraeli nagykövet: Vízválasztót jelent a Hamász támadása Jákov Hadasz-Handelszman megköszönte a magyar Országgyűlés támogatását és kérte a támogatást a nemzetközi színtéren is, hogy Izrael megvédhesse magát. A terrorpárti tüntetésekről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt pénteken a Kossuth Rádióban. „Megdöbbentő, és a vészcsengőt a mi fejünkben is meg kell hogy indítsa, hogy szimpátiatüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában” – fogalmazott. A kormányfő világossá tette: Magyarországon nem lesz, nem lehet terrorpárti tüntetés. A hazánkban élő zsidó közösséget pedig meg fogják védeni. Kapcsolódó tartalom Magyarországon nem lesz terrorpárti tüntetés A Budapesti Rendőr-főkapitányság megtiltotta a főváros területén péntekre bejelentett terrorpárti gyűlés megtartását.