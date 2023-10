Kiapadt mederben bukkantak elő a fantasztikus leletek, a tudósok reménykednek

A maradványokra az Arizona és Utah államok határán található Powell-tó medrében bukkantak.

Az elemzéskor kiderült, hogy melegvérű, növényevő ősállatokról van szó, amelyek nagyjából 180 millió éve haltak ki, egyes fajaik pedig patkányméretűtől a farkasnagyságúig terjedtek.

Portion of a spectacular track block from lower part of the Navajo Sandstone (Lower Jurassic), Glen Canyon Recreation Area, Lake Powell, Utah. Hope to have this paper out before the end of the year. #Jurassic #dinosaurs #fossils #paleontology #FossilADay pic.twitter.com/iY2HCyjsS5

— Andrew Milner 🇺🇦 (@AndrewTracks) April 3, 2020