Izrael megkezdte az evakuálást a libanoni határ mentén

A kitelepített lakosokat szállodákba vagy vendégházakba viszik, elszállásolásuk költségeit a kormány állja – számolt be a közmédia jeruzsálemi tudósítója, Shiri Zsuzsa.

Vasárnap egy Libanonból elindított rakéta egy építőmunkás halálát okozta egy határmenti faluban, további négyet pedig megsebesített.

The Israeli Ministry of Defense alongside the IDF have announced that they are preparing to implement an Evacuation Order for any Town or City in Northern Israel which is within 2km of the Border with Lebanon; this Evacuation Order is the result of continued Clashes and… pic.twitter.com/h3IlBtktO3

