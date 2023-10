Az EU vezetői új növekedési tervet ajánlottak a nyugat-balkáni országoknak

Brdo-Brioni Folyamat: A nyugat-balkáni országoknak 2030-ig csatlakozniuk kell az EU-hoz

A nyilatkozat kitért arra is, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió a Nyugat-Balkánra is hatással lehet, ezért ellenálló és befogadó Európai Unióra van szükség, amelynek része kell legyen a térség is.