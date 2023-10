Washington újabb repülőgép-hordozót küld Izrael támogatására

A Pentagon elsőként a Gerald R. Ford korábbi amerikai elnökről elnevezett anyahajót vezényelte a térségbe a hét elején, közvetlenül az Izraelt ért palesztin rakétatámadások után.

A USS Eisenhower – amely ezt megelőzően az Egyesült Államok keleti partvidékén, Virginiában tartózkodott – fő feladata a Gerald R. Ford és kísérő fregattjainak támogatása lesz – olvasható a Pentagon közleményében.

📍NORFOLK, Va. – The USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) departed today on a scheduled deployment to the U.S. European Command area of responsibility, where it will engage with allies and partners in support of maritime statecraft.

MORE: https://t.co/JZOg7D1YKd pic.twitter.com/WO8Ak0t91U

— U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) October 14, 2023