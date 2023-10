A gázai civilek elleni támadások leállítását követelik az arab vezetők

Az izraeli kitelepítési felszólítást követően tömegesen indultak meg a gázaiak dél felé, egy hét alatt mintegy egymillió ember hagyta el otthonát a térségben az ENSZ vasárnap ismeretett adatai szerint, időközben Egyiptom és Szaúd-Arábia vezetői is a civilek elleni támadások leállítását követelték.

Juliette Touma, az ENSZ palesztinokat segélyező missziója (UNRWA) kommunikációs vezetője szerint múlt szombat óta mintegy egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát az övezetben. „Ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni, mert az emberek jelenleg is menekülnek otthonaikból” – tette hozzá.

Izrael az övezet északi részében élő több mint egymillió embert felszólította, hogy vonuljanak a terület déli része felé, mert a Hamász alagútrendszert épített ki az épületek alatt.

Meg kell találni a módját annak, hogy megállítsák a Gázai övezetben „az ártatlanok életét követelő katonai műveleteket” – jelentette ki Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel tartott találkozóján. Leszögezte, hogy

a szunnita királyság elítéli a polgári lakosság, valamint az infrastruktúra és a mindennapi élethez szükséges létfontosságú szolgáltatások elleni támadásokat.

Blinkent, aki a nap folyamán Egyiptomban folytatta közel-keleti körútját, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök is fogadta. Szíszi kijelentette, hogy

Izrael reakciója a Hamász iszlamista terrorszervezet támadására túlmegy az önvédelmen, s már kollektív büntetéssel ér fel.

Szíszi szintén azt hangsúlyozta, hogy elítélik a civilek elleni támadásokat a Gázai-övezetben kitört konfliktusban.

Az egyiptomi elnök hivatala szerint Szíszi tárgyalásokat folytat nemzetközi, illetve regionális partnereivel a Gázai övezet humanitárius segélyezéséről, valamint a harcok térségbéli lecsillapításáról.

Az egyiptomi államfő hivatala hangsúlyozta, hogy Szíszi ellenez minden olyan tervet, amely a palesztinok áttelepítéséről szól „más országok terhére”, valamint leszögezte, hogy Egyiptom saját biztonságát kardinális kérdésnek tartja.

Szíszi csúcstalálkozót javasolt a válság rendezésére.

Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter Katarban nyilatkozva arról szólt, hogy

senki sem tudja garantálni a helyzet kontrollálását, ha Izrael bevonul a Gázai övezetbe.

Dohában Iszmáil Hanijével, a Hamász vezetőjével is tárgyalt, akivel az együttműködés folytatásáról állapodtak meg. Amirabdollahián figyelmeztetett arra is, hogy az Izrael és a Hamász közti konfliktus „minden eltelt órával azzal a veszéllyel fenyeget”, hogy átterjedhet más frontokra is, amennyiben az izraeli katonai kampány nem ér véget a Gázai övezetben.

Kína támogatja a palesztin nép „igaz ügyét” nemzeti jogaik megőrzésében

– közölte Vang Ji kínai külügyminiszter telefonon iráni kollégájával a pekingi külügyminisztérium tájékoztatása szerint.

„A Palesztina és Izrael közötti helyzet gyökere az, hogy hosszú ideje háttérbe szorul a palesztin nép szuverenitáshoz fűződő joga” – tudatta. „Ennek a történelmi igazságtalanságnak mielőbb véget kell vetni” – szögezte le Ji, nyomatékosítva, hogy Kína továbbra is a béke oldalán áll.

Egyperces néma csenddel kezdődött a terrortámadás utáni első kormányülés Izraelben,

amin az izraeli nemzeti vészhelyzeti kormány tagjai a múlt szombati terrortámadás áldozataira emlékeztek – jelentette a helyi média.

Az Al-Dzsazíra katari székhelyű pánarab hírtelevízió helyi irodájának bezárására tett javaslatot a kabinetben Slomó Karai izraeli távközlési miniszter, szerinte ugyanis a csatorna elfogult a Hamász irányába és veszélybe sodorja az izraeli katonákat.

Az izraeli hatóságok részlegesen újraindították a Gázai övezet déli részének vízellátását,

azzal a céllal, hogy az északon fekvő palesztin lakosság dél felé költözését elősegítsék. A víz- és áramszolgáltatást, valamint az üzemanyag szállítást az iszlamista Hamász terrorszervezet múlt szombati terrortámadása miatt állították le, amíg vissza nem engedik a Gázába elhurcolt izraeli túszokat.

Izrael humanitárius folyosót is nyitott a civilek evakuálására az övezet déli részére,

a Vádi Gáza folyó medrétől délre – közölte Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője.

A Gázai övezet északi részén lévő kórházak kényszerevakuálása sok páciens esetében gyakorlatilag a „halálos ítéletet” jelentené – hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Az izraeli hadsereg közleménye szerint az ország északi, libanoni határától számított négy kilométeres sávjában

ütközőzónát hoznak létre, ahová tilos belépni civileknek,

s az ott élők kötelesek óvóhelyeken, vagy védelmet nyújtó betonszobáikban, vagy annak közvetlen közelében tartózkodni, hogy oda tudjanak menekülni légvédelmi riadó esetén, miután egy libanoni lövedék megölt egy izraeli civilt a határ közelében fekvő egyik településen.

Rendkívüli uniós csúcsot hívott össze keddre videókonferencia formájában Charles Michel, az Európai Tanács elnöke,

aki a tagállami vezetőknek szóló meghívólevelében fontosnak nevezte, hogy az EU közös álláspontot, világos és egységes irányt alakítson ki az Izraelben történt események és a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Michel végezetül annak veszélyére is felhívta a figyelmet, hogy a konfliktus elől menekülők nagy számban vándorolhatnak olyan szomszédos országokba, ahol már most is jelentős számú menekült tartózkodik. A helyzet nem körültekintő kezelése esetén fennáll a veszélye, hogy ezek a migrációs hullámok tovább terjednek Európára – tette hozzá.

Kiemelt kép forrása: Izraeli légitámadásban megsebesült gyermek a gázai as-Sifa kórházban 2023. október 12-én. fotó: MTI/AP/Ali Mahmúd