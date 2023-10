Tarolt a jobboldal az új-zélandi parlamenti választásokon

Christopher Luxon jobbközép ellenzéki vezető nyerte meg a 2023-as új-zélandi parlamenti választást. Chris Hipkins munkáspárti miniszterelnök helyi idő szerint szombat este felhívta a Nemzeti Párt (NZNP) vezetőjét, hogy elismerje vereségét.

Chris Luxon máris bejelentette, hogy jobboldali-liberális ACT párttal közösen alakít kormányt, együttesen várhatóan 65 mandátumuk lesz a 120 fős parlamentben.

A még nem végleges eredmények szerint a választópolgárok mintegy 40 százaléka szavazott a Nemzeti Pártra,

a kormányzó Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett

a voksok 25 százalékával, ami csak a fele a legutóbbi választásokon elért eredménynek.

Chris Luxon volt üzletember 2020-ban lett parlamenti képviselő, majd 2021 novemberében a Nemzeti Párt élére állt. Chris Luxon legfontosabb választási kampányígérete között szerepelt

a közepes jövedelműek adóterheinek csökkentése és a bűnözés elleni küzdelem.

Új-Zélandon januárban váratlanul lemondott a kormányt öt és fél évig irányító Jacinda Ardern, aki az előző választást elsöprő sikerrel nyerte meg, de népszerűsége alábbhagyott, mivel

az emberek belefáradtak a koronavírusjárvány miatti korlátozásokba, és az infláció felpörgése kihatott az emberek mindennapjaira.

Távozásával a kormányfői posztot a 45 éves Chris Hipkins vette át, aki korábban oktatási miniszter volt, és ő vezette a koronavírus-járvány elleni védekezést.

