„Dzsihádot hirdetnek Európában a Hamász hívei" – München, Brüsszel, Róma, Bécs, London, Göteborg és Athén utcáin ezrek éltették a Hamászt

Újabb tüntetéseken éltették a Hamászt több nyugat-európai országban. Rómában a résztvevők össze is csaptak a rendőrökkel, előzőleg pedig azt kiabálták, hogy gyűlölik a rendőröket, és meg akarják ölni őket. Athénban izraeli zászlót égettek a Hamasz terrorszervezet támogatói, miközben azt skandálták, hogy Allahu Akbar, azaz Allah a leghatalmasabb. New Yorkban is utcára vonultak a Hamász támogatói, azt követelve, hogy állítsák le az Izraelnek szánt támogatásokat.

Gyűlöljük a rendőröket! Öljük meg őket! – ezt kiabálták a palesztin ellenállást, az intifádát éltető csoport tagjai Rómában. A közösségi oldalakra felkerült videókon az is látszik, hogy a pénteki megmozdulás résztvevői végül összecsaptak a rendőrökkel. Izraeli zászlót égettek el a Hamász terrorszervezet támogatói a görög fővárosban, miközben azt kiabálták Allahu Akbar, azaz Allah a leghatalmasabb. A tömeg az athéni izraeli nagykövetség épülete előtt követelte Palesztina függetlenségét. „Azért vagyunk ma itt, hogy támogassuk Gázát és Palesztinát. Izrael ellen vagyunk. Izrael csak egy elnyomó állam, amelynek az a célja, hogy megöljön minket és bombázzon Gázában. A civileket, a palesztinokat lövik mindenhol” – mondta egy demonstráló. Kapcsolódó tartalom Egy radikalizálódó Közel-Kelet nemcsak a helyi zsidóságra jelentene halálos veszélyt, hanem mindannyiunkra, még itt Magyarországon is – interjú Kulifai Mátéval, az Izrael-párti demonstráció szervezőjével A budapesti Cipők a Duna-parton emlékműnél megtartott Izrael-barát megemlékezés főszervezője, Kulifai Máté adott interjút a hirado.hu-nak a demonstráció hátteréről. Allahu Akbar – ezt kiáltozták Bécsben is a tüntetők. Ausztria fővárosában rendőrök igyekeztek féken tartani a palesztin terroristákat éltető tömeget. A felvételeket posztoló újságíró úgy fogalmazott: a Hamász katonái mozgósítanak Bécsben. Dzsihádot hirdetnek Európában, Brüsszelben a Hamász hívei – írta az X (a korábbi Twitter) közösségi portálon egy brit újságíró. Az angliai Nottinghamban az Izrael ellen tüntetők pénteken megállítottak egy rendőrautót, és visszafordították. Londonban pedig már több zsidó iskola is tanítási szünetet rendelt el, attól tartva, hogy diákjait támadások érhetik a brit főváros utcáin. „Az iskoláknak biztonságos menedéknek kellene lenniük a gyermekek, a tanárok és a közösség számára. Szívszorító belegondolni, hogy három iskolánkat azért kellett bezárni, mert az igazgatók aggódnak a gyerekek biztonságáért. Sajnos tapasztalatból tudjuk, hogy amikor a Közel-Keleten zavargások vannak, akkor országszerte megnő a gyűlölet-bűncselekmények száma” – nyilatkozta London polgármestere. Palesztin zászlókkal vonultak utcára több százan Münchenben is, dacára annak, hogy Németországban a hatóságok megtiltották a terrort támogató demonstrációkat. A tömeg „elnyomó, gyarmatosító, gyilkosoknak” nevezte az izraelieket. A megmozdulást végül a rendőrség feloszlatta. Kapcsolódó tartalom Az Európa Tanács azt kéri Izraeltől, hogy tartsák tiszteletben az arányosság elvét Marija Pejcinovic Buric megdöbbentőnek nevezte a terror izraeli megjelenését. Egy nappal korábban a francia rendőrök csak vízágyúval és könnygázzal tudtak véget vetni a Hamászt támogató tüntetésnek. Párizs utcáin is százak gyűltek össze a hatóságok tiltása ellenére, a tömeg Gázát éltette, miközben palesztin zászlókat és fáklyákat lengetett. Svédországban is egyre több helyen szerveznek megmozdulásokat a terroristák szimpatizánsai. Az interneten terjedő videókon az látható, hogy üdvözlik a vérontást, amit a Hamász fegyveresei követtek el Izraelben. Néhány napja egy göteborgi megmozduláson a résztvevők azt skandálták: le fogják mészárolni a zsidókat. Nemcsak Európa nagyvárosaiban tüntettek a Hamasz támogatói, a New York-i Times Square-en ezrek követelték, hogy az Egyesült Államok ne adjon több támogatást Izraelnek. A tömeg azt skandálta: „Szabad Palesztinát!” és „Ha nem kapjuk meg, másé se legyen!” A legtöbb amerikai nagyvárosban fokozott biztonsági intézkedéseket rendeltek el, miután a Hamász péntekre tiltakozásra szólította fel szimpatizánsait. New Yorkban és Los Angelesben a rendőrség az FBI-jal és a nemzeti gárdával közösen járőrözött az iskolák, vallási intézmények és közlekedési csomópontok környékén. Washingtonban pedig kordonokkal vették körbe a Capitolium épületét. Kapcsolódó tartalom Miközben Nyugat-Európában a palesztin terroristákat éltették, addig Budapesten az izraeli áldozatokra emlékeztek Horogkereszteket mázolnak a falakra újra Berlinben, Franciaországban több mint száz antiszemita cselekményt rögzítettek a Hamász Izrael-ellenes terrortámadása óta. Kiemelt kép: Tüntetés Rómában, 2023. október 13-án. (Fotó: Baris Seckin/Anadolu via Getty Images)