A kilencszemélyes járműben 23 migráns utazott – Bécsben élő palesztin embercsempész autója szenvedett balesetet

Bajorországban heten meghaltak, amikor egy embercsempész autója szenvedett balesetet egy autópályán. A kilenc személyes autóban 23-an utaztak. Az autót egy Bécsben élő osztrák állampolgár, egy 24 éves palesztin származású férfi vezette. A rendőrség emberölés ügyében nyomoz. A német-osztrák határmenti régióban rendszeresen fognak el illegális bevándorlókat és embercsempészeket.

A média mindennap beszámol hasonló történetekről, ez a német és osztrák határmenti régió gyakorlatilag kiemelt ebből a szempontból. És talán ennek is köszönhető, vagy ez is lehet az oka, hogy Németország és Ausztria az utóbbi időben szorosabbra fogta a közös határmenti járőrözést – számolt be róla az M1 helyi tudósítója.

Kiemelt kép: Balesetnél helyszínelő rendőrök az Ausztria felé vezető A94-es németországi autópályán, a bajorországi Mühldorf környékén 2023. október 13-án, miután egy rendőri ellenőrzést elkerülni szándékozó sofőr nagy sebességgel lehajtott a pályáról, feltehetőleg illegális bevándorlókkal túlzsúfolt járműve pedig felborult. (Fotó: MTI/AP/DPA/Sven Hoppe)