Tüntetők tűztek össze rendőrökkel Rómában egy palesztinpárti demonstráción

A RadioGenoa az X közösségi oldalon videókat tett közzé a demonstrációról. Az egyik felvételen látható, hogy a rendőrök gumibottal ütlegelnek néhány tüntetőt. A másikon a tömeg jelszavakat skandál, a RadioGenoa bejegyzése szerint többen azt kiabálták: „Gyűlöljük a rendőröket! Öljük meg őket!”, illetve „Intifáda a győzelemig!”.

Chaos in Rome. Left-wing extremists and pro-Hamas Muslims want Islamic Jihad in Europe. This madness must be stopped now. pic.twitter.com/6ljR51iy84

