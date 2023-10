Már évekkel ezelőtt kitoloncolták volna az országból: ezt tudjuk az Allahot dicsőítő franciaországi tanárgyilkosról

Éppen úgy, mint a 2020. október 16-án meggyilkolt és lefejezett francia tanár,

Az északnyugat-franciaországi Arras városának Gambettáról elnevezett gimnáziumában október 13-án elkövetett gyilkosság majdnem napra pontosan követte az elhíresült lefejezést.

Mindkét merényletet Allah akbar! kiáltással követték el, ami a gyilkosság iszlamista hátterére utal. A Samuel Patyt meggyilkoló Abdoullakh Anzorov 18 éves volt, Mogushkov 20 esztendős.

A támadásról készült videók pénteken elárasztották az internetet. Az egyikben egy világosbarna kabátba és sötét nadrágba öltözött férfi tűnik fel az arras-i Lycée Gambetta udvarának közepén, négy emberrel körülvéve. A támadó ellen egy székkel próbálnak védekezni. Amikor az egyik megtámadott a földre esik, a merénylő még bele is rúg egyet.

Moguchkov egy késsel felfegyverkezve szúrta halálra az egyik tanárt. A Le Figaro kiderítette:

Martin Doussau, a Gambetta gimnázium filozófiatanára a Le Figarónak elmondta: a támadó megtámadta késével az iskola idős szakácsát is. Mogushkov végül a meggyilkolt tanár és a megsebesített szakács mellett egy másik oktatót is megszúrt. Egyes források egy biztonsági őr sebesüléséről is írnak.

„Bátor ember volt” – így jellemezte a meggyilkolt tanárt egy rokona, Paule Orsoni, akit a Le Figaro idézett. Orsini ezt azzal is alátámasztja, hogy a Bernard meg akarta védeni diákjait.

„Mélységesen

akárcsak Samuel Paty – fejti ki Orsoni. (A szekularizmus az egyházi és a világi oktatás elválasztása, újabban azt jelenti, hogy az iszlám vallásos fanatizmusa ne gyakoroljon hatást az oktatásra – a szerk.)

Paule Orsoni úgy emlékszik Dominique Bernardra, mint aki nagyon művelt, nagyon nagylelkű és nagyon mélyreható ember volt. „Teljes szívemből remélem, hogy soha nem fogják elfelejteni” – fogalmazott.

A támadót, Mohammed Mogushkovot az eset után gyorsan letartóztatták. A Le Figaro szerint a csecsen származású fiatalember 2003-ban született Oroszországban. Már 2008 óta Franciaországban éltek családjával. A Mogushkov családot 2014 februárjában ki kellett volna utasítani Franciaországból.

A szülőket öt gyermekükkel együtt a határrendészet a Saint-Jacques-de-la-Lande-i repülőtérre vitte, majd Párizsi Roissy repülőterén szálltak le, ahol egy másik repülő várt rájuk, hogy visszavigye őket Moszkvába. Csakhogy ekkor migránsbarát szervezetek léptek közbe, és megakadályozták a visszatoloncolást.

