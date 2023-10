Csak felnőtteknek! A Royal Caribbeannel léphetünk elsőként a privát bahamai szigetre

A Perfect Day Cococay a Royal privát szigete a Bahamákon, de itt azt kell hangsúlyozni, hogy ezen a szigeten belül megnyílik januártól a Hideaway Beach, ahova csak 18+ lehet belépni.

Hamarosan megnyílik a Hideaway Beach, amely egyedülálló élményeket tartogat a felnőttek számára.

A tökéletes naphoz tökéletes helyszín dukál, a hamarosan nyíló privát parton pedig minden megvan, ami ehhez szükséges. Elsőként 2024 januárjában látogatható a Royal Caribbean debütáló Icon of the Seas hajójával.

„A Hideaway Beach a megszokottól egy merőben új hangulatot és élményt kínál CocoCay partjain. Ezen az elrejtett helyszínen az exkluzív strandon és medencéken át a privát kunyhókig mindent azoknak a felnőtteknek terveztek, akik egy igazán tökéletes napot szeretnének eltölteni” – mondta Michael Bayley, a Royal Caribbean International elnök-vezérigazgatója.

A Hideaway Beach a trópusi kiruccanás legjavát kínálja, ahol kifejezetten csak a 18+ korú nyaralók szórakozhatnak, hűsölhetnek és lazulhatnak egy teljesen privát strandon, két medencében, 20 kabinban, hét szabadtéri bárban és étkezőhelyen, de sok más meglepetés is várja őket a teljes kikapcsolódáshoz.

A több mint egy hektárnyi partszakasz a Royal Caribbean díjnyertes úti céljainak legújabb darabja, amely 2019 óta 250 millió dolláros átalakításon esett át. A tengerjáró társaság azóta még több élmény lehetőséggel gazdagította a szigetet, beleértve a Coco Beach Clubot és az újra gondolt South Beachet a 2020-as évben.

A Hideaway Beach a Bahama-szigetek fehér homokos strandjaival és türkizkék vizével kizárólag a privát partszakasz vendégei számára fenntartott luxus/impozáns úti cél.

2024-ben az utazók a Royal Caribbean legkiterjedtebb vakációi közül választhatnak, és ellátogatnak a Perfect Day CocoCayre, köszönhetően a több mint kilenc különböző városból, például Miami, Fort Lauderdaleből, Port Canaveralból (Orlando, Florida), Cape Libertyből (New York), New Jerseyből, és Galveston, Texasból induló 22 hajó kombinációjának. Az utazás tarthat az új Utopia of the Seas oceánjárón, ami 2024 júliusában debütál, akár három éjszakán át, míg egészen hét éjszakán át is az Icon of the Seas hajón. A részletekről a hazai képviseletét ellátó Tengerjáró Kft. tud tájékoztatást adni.

A kiemelt kép illusztráció.