A török elnök utasítást adott tárgyalások megkezdésére a Hamász túszainak elengedéséről

Recep Tayyip Erdogan török elnök tárgyalásokat rendelt el a Hamász fegyveresei által túszul ejtett civilek kiszabadításának elősegítésére – közölte csütörtökön egy török elnökségi forrás.

A forrás arról is beszámolt, hogy valótlanok azok a korábbi jelentések, amelyek török tisztviselők és a Hamász közti ankarai találkozóról számoltak be. Erdogan bírálója a palesztin területek izraeli megszállásának, és szerdán mészárlásnak nevezte a Gázai övezetre mért izraeli légicsapásokat, de elítélte az izraeli civilek meggyilkolását is.

A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet fegyveresei múlt szombaton meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek a zsidó állam déli részébe, ahol több mint 1300 embert megöltek, a sebesültek száma mintegy 3000, és további körülbelül 150 embert elraboltak és túszként tartanak fogva.

A gázai egészségügyi minisztérium arról tájékoztatott, hogy az övezetben indított izraeli műveletek halálos áldozatainak száma átlépte az 1300-at, a sebesülteké pedig az 6000-et.