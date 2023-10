Magyar Nemzet: A magyarok pénzét visszatartja, de tovább pénzeli a palesztin hatóságot az EU

Miközben Brüsszel visszatartja a Magyarországnak járó pénzeket, továbbra is folytatja a palesztinok támogatását – erről ír a Magyar Nemzet. Az EU kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője tegnap jelentette be, hogy visszavonják az illetékes biztos döntését a pénzek befagyasztásáról. Várhelyi Olivér a döntését azzal indokolta, hogy az Izrael elleni terror és brutalitás fordulópont, ezután a dolgok nem maradhatnak úgy, ahogy eddig, a nagy tagállamok azonban máshogy gondolják.

„A Hamászt terrorszervezetként tartjuk nyilván, és az események mutatják, hogy így is viselkedik. A Hamásszal semmi dolgunk, de együttműködünk a Palesztin Hatósággal, és támogatjuk őket. Valamennyi palesztin kollektív megbüntetése nem lenne tisztességes és hasznos, és ellentétes lenne az érdekeinkkel és a békével” – közölte kedden Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az uniós külügyminiszterek tanácskozása után, hogy

Brüsszel visszavonja Várhelyi Olivér egy nappal korábbi nyilatkozatában foglalt döntést.

A magyar uniós biztos az Izrael elleni terrortámadás után hivatalos közösségi oldalán kijelentette: az Európai Unió azonnali hatállyal felfüggeszti a palesztinok anyagi támogatását.

Várhelyi Olivér azt írta: az Izrael elleni terror és brutalitás fordulópont, ezután a dolgok nem maradhatnak úgy, ahogy eddig. Ez a palesztin források kifizetésének azonnali leállítását is jelenti.

Nem sokkal később több tagállam, köztük Franciaország, Spanyolország, Írország és Luxemburg is kemény kritikát fogalmazott meg. Hétfő este az Európai Bizottság végül azt közölte, a segélyezés nem áll le, de elkezdődik a felülvizsgálat.

Kedden délben a bizottsági szóvivője már Várhelyi Olivér magánakciójának állította be a nyilatkozatot.

A helyzet annyira képlékeny, hogy percről percre, óráról órára változik. Nyilvánvaló, hogy ehhez a bizottságnak alkalmazkodnia kell. A nyilatkozat, amit Várhelyi biztos közzétett, előzetesen egyetlen bizottsági taggal sem volt egyeztetve – mondta Eric Mamer.

Csakhogy a bizottság állításaiban több furcsaság is van – erről írt a Szabad Európa hírportálja. A lap információi szerint Ursula von der Leyen kabinetfőnöke előzetesen ismerte Várhelyi Olivér közleményének tartalmát, és nem kifogásolta azt.

A Magyar Nemzet eközben arról számolt be, hogy

az Európai Unió továbbra is a palesztinok legbőkezűbb támogatója marad.

Brüsszel az elmúlt két évben 410 millió eurót, vagyis több mint 158 milliárd forintot adott a Palesztin Hatóságnak,

miközben a Magyarországnak járó összegeket továbbra sem fizeti ki.

A brüsszeli illetékesek azt hangsúlyozzák, hogy a pénz nem juthat a Hamász terrorszervezet kezébe, de ez aligha tartható be. A Gázai Iszlám Egyetem az elmúlt években csaknem 680 millió forintnyi támogatást kapott az Európai Uniótól, jóllehet az iskolát a Hamász alapítói hozták létre. Az izraeli hadsereg a jelenlegi konfliktusban is többször bombázta a létesítményt, mivel úgy véli, hogy azt szélsőséges ideológiák terjesztése mellett kiképzésre és rakéták előállítására is használja a terrorszervezet.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)