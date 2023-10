Klaus Iohannis: Nyitott, átlátható, pragmatikus együttműködésre van szükség

Románia és Magyarország között nyitott, átlátható, pragmatikus együttműködésre van szükség, amely a kölcsönös bizalmon alapul – mondta Klaus Iohannis román államfő Novák Katalin köztársasági elnökkel közös sajtótájékoztatóján szerdán a Sándor-palotában.

A politikus fontosnak nevezte, hogy „pozitív dinamikája” legyen a két ország kapcsolatának, és tartalommal töltsék meg a stratégiai partnerséget. Ebből a szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a szerdai találkozót. Mint mondta, Novák Katalinnal nyitott beszélgetést folytattak, amely hozzájárul a két ország kapcsolatának jelentős javításához.

Klaus Iohannis úgy fogalmazott: az egyoldalú és ellentmondásos lépéseket mindkét részről el kell kerülni. Az együttműködésre kell koncentrálni, nem pedig arra, ami elválasztja a magyarokat és a románokat.

A román államfő elmondta: a találkozón beszéltek a nemzeti kisebbségek jogairól, és egyetértettek abban, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozók hozzájárulnak a hidak építéséhez az anyaország és az állampolgárság szerinti ország között.

Szót ejtettek a gazdasági és szektoriális együttműködés fejlesztéséről, infrastrukturális fejlesztésekről, valamint az energetikai biztonságról is – folytatta. Azt mondta, nyitottak arra, hogy támogassák a romániai magyar befektetéseket az ország egész területén, egyúttal bátorítják a román cégeket is arra, hogy fektessenek be Magyarországon. Hozzátette: nagyon jó együttműködési lehetőségek vannak a gazdaságban, amelyeket fontos kihasználni.

Az Európai Unió bővítésével kapcsolatban Klaus Iohannis kiemelte: erősebb, ellenállóbb Európai Unióra van szükség, amely képes közös megoldásokkal válaszolni az összetett nemzetközi helyzet kihívásaira. Románia schengeni csatlakozása szavai szerint „egyértelmű nyeremény” lenne az uniónak, mivel biztonságosabbá és erősebbé tenné. Magyarország „korrekt és határozott partner” ebben a kérdésben – mondta -, hiszen a kezdetektől támogatja Románia schengeni tagságát.

Az orosz agresszióval összefüggésben a román államfő rögzítette: Románia „mindaddig folytatja Ukrajna támogatását, amíg arra szükség van”, ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott előző napi bukaresti találkozójukon is megerősítették. „Ukrajna szabadságért, szuverenitásért, függetlenségért, nemzeti területekért harcol” – hangsúlyozta, megjegyezve: Románia humanitárius és katonai segítséget is nyújt Ukrajnának. Hozzátette: az ukrán gabona zavartalan szállításáért, így a globális élelmiszerválság elkerüléséért Románia erőfeszítéseket tesz a tranzitkapacitások növeléséért is.

Kérdésre válaszolva Klaus Iohannis közölte: első pillanattól elítéli az Izrael elleni nagyszabású terrortámadást. „Izraelnek teljes joga van megvédeni magát” – hangsúlyozta, majd úgy folytatta: Románia Izrael mellett áll és kész segíteni, ha ezt kérik. Véleménye szerint a háború nemcsak a Közel-Keleten, hanem globálisan is „nagyon sok kapcsolatot meg fog változtatni” . A politikus megjegyezte továbbá, hogy az Izrael elleni támadás „egyértelműen Oroszországot támogatja” az orosz-ukrán konfliktusban.

A román-magyar energetikai együttműködésekre vonatkozó kérdésre Klaus Iohannis kifejtette: fontos az elmozdulás a zöld gazdaság felé, de addig is, amíg megvalósul a teljes áttérés a megújuló energiaforrásokra, a gazdaságnak „túlélnie, fejlődnie, növekednie kell”. Mindnyájunknak szüksége van forrásokra az átmeneti időszakban is, például földgázra és nukleáris energiára – mondta. Beszélt arról is, hogy Románia nemrégiben jelentős földgázforrásokat talált fekete-tengeri partja mentén. „Reméljük, ezt az erőforrást ki lehet használni a közeljövőben, és Románia Magyarországnak is releváns beszállítója lehet, hiszen egész Európa el akar szakadni az orosz forrásoktól” – magyarázta Klaus Iohannis, aki a találkozón kifejezte részvétét Sólyom László egykori magyar államfő halála miatt.